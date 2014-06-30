30 июня в Минске прошла репетиция молодежного шествия

Новости Беларуси. Репетируют ребята каждый день. В эпизоде, слаженность которого оттачивали 30 июня, задействованы только студенты. Вечером 3 июля в их исполнении страна увидит инсценировку победной операции «Багратион». Ребята в красно-синей форме будут своеобразными стрелками на карте и покажут зрителям ход операции. Репетиция эта не последняя. Тренировки будут проходить ежедневно вплоть до третьего июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Осипова, ассистент режиссера театрализованно-художественного шествия:

У нас задействована трибуна, которая участвует во всех эпизодах. Она в соответствии с каждым эпизодом делает какие-то определенные вещи: на «Восстановлении Минска» — они работают с кирпичами, «Багратион» — они растягивают надпись «Багратион». Поднимают в финале герб нашей страны. Теперь вот новшество — мы поем гимн вместе здесь на параде.

Парад войск и театрализованное шествие 3 июля в Минске начнутся в 21.00.

Зрители смогут увидеть машины разного времени: от 30-х годов прошлого века, до новейших образцов, которые находятся на вооружении белорусской армии. Так специально к празднику в Беларусь доставили знаменитый малый плавающий танк Т-38.

Одним из самых ярких моментов безусловно станет воздушный парад. В нем будет задействовано 40 авиасудов. В частности, зрители увидят в небе над столицей вертолеты Ка-52 и самолеты Су-34.

Свои места на трибунах следует занять заранее — проход будет открыт до половины девятого. Закончится парад и театрализованное шествие в 22.20, после чего пройдет акция «Споем гимн вместе», а в половину 11-го ночное небо Минска озарит праздничный салют.