День Победы в Минске: Праздничные мероприятия и новые объекты, которые откроются в преддверии 9 Мая

Новости Беларуси. Этот год в Беларуси проходит под знаком 70-летия победы. Минск готовится к майским торжествам. Как раз в это время стартует в культурной жизни новый так называемый летний сезон. Как это будет, ведущая программы «Большой город» на СТВ спросила у Виталины Рудиковой, первого заместителя начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Каждый год мы готовимся к майским торжествам, ко Дню Победы, нас это уже не удивляет. А в этот юбилейный год будет, чем удивить белорусов?

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома:

Действительно, этот год очень знаковый – 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конечно, все силы и планы учреждений и сферы культуры города Минска направлены на празднование этой знаменательной даты. Эти планы формируются в соответствии с Генеральный планом, который утвержден Указом Президента №230. Это не разовые мероприятия, а большая планомерная работа, которая проводится не только в этом году, но и в предыдущие годы. Причем работа эта проводится по всем направлениям в сфере культуры города Минска.

Это встречи в библиотеках – запланировано порядка 300 мероприятий в этом году. Встречи с ветеранами и молодежью в библиотеках. Это встречи с членами союзов писателей. И различного рода тематическая направленность мероприятий, которые посвящены этой знаменательной дате.

Конечно, это концерты и знаковые мероприятия, которые пройдут в мае в канун праздника и собственно 9 Мая – в этот знаменательный день.

В планах – 8 мая торжественное собрание и концерт во Дворце Республики. 9 мая – парад военной техники и спортивно молодежное шествие.

В этот день будут работать парки и парковые зоны.

Главной площадкой общегородских мероприятий будет площадка у Дворца спорта.

В этом году праздник пройдет под девизом «Цветы Победы». Конечно, праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Вы наблюдаете какой-то интерес к истории Победы, к военным событиям? Или это искусственно поддерживается?

Виталина Рудикова:

Интерес, действительно, есть.

Знаковым событием прошлого года было открытие Музея истории Великой Отечественной войны.

Буквально в первые дни открытия музея очень большой интерес. И жители города Минска, и жители регионов, иностранцы, которые приезжают в наш город, всегда приходят в музей. Огромное количество посетителей музея. С каждым днем оно растет. Интерес этот неслучайный. Потому что, во-первых, сама по себе тема очень важная, и, конечно, экспозиция, которая создана в музее, с использованием современных информационных технологий – одна из лучших в мире, она заслуживает внимания и уважения.

Я слышала, что до 30 экскурсий в день проходит в Музее истории Великой Отечественной воны. Приходят и дети, и взрослые. Как вы думаете, будет ли такой интерес к новому мемориальному комплексу, который открывается в Тростенце?

Виталина Рудикова:

Я думаю, что интерес будет и к этому объекту. Он не новый объект.

Мемориальный комплекс «Тростенец» – историческое место, которое включено в список историко-культурного наследия Беларуси.

В июне прошлого года с участием главы государства была заложена капсула и начато строительство этого комплекса. За этот период проводились масштабные работы по строительству этого мемориала. И уже вот в мае планируется открытие первой очереди первого и второго пускового комплекса. Почему я говорю о деталях? Потому что территория комплекса «Тростенец» – порядка 120 гектаров. Поэтому строительство разделено на несколько этапов. И вот в мае – первая очередь строительства. Знаковым событием будет установка скульптурной композиции «Врата памяти» – 10-метровая скульптурная композиция, над которой сейчас работают скульпторы и архитекторы.

Думаю, интерес к этому мемориалу будет значительный. А мы сделаем все возможное, чтобы создать условия для проведения экскурсий и привлечения туда не только жителей нашего города, но и всех тех, кому эта тема интересна.

Когда откроется усадебный дом в Лошицком парке? В чем изюминка проекта?

Виталина Рудикова:

Территория Лошицкого рака тоже охраняется государством.

Это историческое место. И сегодня на этой территории завершены реконструкции по усадебному дому. Если вы бывали в Лошицком парке, вы видели, что рядом с домом стоит небольшой флигелек. Там сегодня сформирована уже экспозиция из истории городского быта прошлых веков. Это филиал Музея истории города Минска. Лошицкий усадебный дом – это еще один объект, который, на мой взгляд, будет интересен и привлекателен для туристов и для жителей нашего города.

Планируем открытие экспозиции 29 апреля.