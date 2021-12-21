«Делаем пряничных человечков, мне это очень нравится». В этой школе дети сами придумали и сделали все новогодние украшения

Новости Беларуси. Рациональный подход. Как отпраздновать Новый год красиво и в то же время экологично, в 66-й минской школе знают не понаслышке. Здесь придумали необычную концепцию праздничного оформления пространства. Ловкость рук и ничего лишнего – негласный девиз юных талантов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виктория Лисовская, учитель начальных классов средней школы № 66 г. Минска:

Наша школа участвует в конкурсе новогоднем среди учреждений образования Советского района ежегодно. Мы решили, что участие принимают сами дети. То есть все украшения в школе выполнены с экологической направленностью, использовалось вторичное сырье. Мы очень часто принимаем участие в таких акциях, как сбор макулатуры, мы собираем ее, сдаем. Наша школа всегда выполняет самые высшие планы, которые можно выполнить. В прошлом году дети сами предложили заменить пластиковые стаканчики. В каждом классе у нас вода есть, мы пьем. Заменить пластиковые стаканы на бумажные. То есть тоже связали с экологией. Потом, когда пришел Новый год, они решили, а зачем покупать мишуру, пластиковые игрушки, мы же можем сделать все сами. Поэтому пришли к тому, что сделаем экологический проект.

Килограммы картона, метры фольги и бумаги, ароматные еловые шишки и капелька детской фантазии – вот он, рецепт идеального новогоднего убранства. Чего только стоит белоснежный сахарный дворец, который гостеприимно распахивает свои двери для каждого посетителя прямо у входа. Виктория Лисовская:

Прямо в холле школы мы соорудили из картона пряничный домик со множеством сладостей. Пряники, звездочки, конфеты, которые вы видите, как раз выполнили дети из втулок, из картона, из фольги и цветной бумаги.

Остаться равнодушным к творчеству школьников невозможно. Неужели дети способны на такое? За каждой деталью рождественской декорации стоит большая работа маленьких изобретателей. Не смог пройти мимо праздничного бума и пряничный человечек – главный герой этой удивительной страны воображения и один из самых узнаваемых символов зимнего праздника. По задумке авторов проекта сказочный персонаж прибыл в гости к ребятам на санях, подкрепился в сладком замке и отправился покорять просторы зимнего леса.

Виктория Лисовская:

В нашем актовом зале сформирован зимний лес, главная героиня – это снежная королева, она все запорошила и завеяла все снегом. Наша героиня сделана из картона, папье-маше, бумаги, макулатуры и таких подручных материалов, как фольга и ткань. Холодный пронзительный взгляд ледяной красавицы бьет в самое сердце. Спасение главный герой решил отыскать в калядной хатке, куда и умчал по заснеженным тропам сказочного леса.

Калядная хатка словно машина времени. Аутентичные предметы традиционной белорусской культуры ученики собирали всей школой. Тут вам и глиняный горшочек, и гусли, и самотканые скатерти-самобранки. Так и манят отведать парочку гостинцев. Что и сделал пряничный человечек перед путешествием в царство Деда Мороза. Виктория Лисовская:

Уютный домик с теплым камином, где он погрелся. Камин и все, что вы видите, выполнено из картона, бумаг и коробок.

Праздничная эйфория захватила в свой плен каждый уголок школы. Вместе с учителями ребята преобразили и классы. Постигать азы науки в окружении сказочных дирижаблей, пышных елок, колокольчиков, снежинок стало гораздо веселее. Виктория Лисовская:

В нашем классе есть такой замечательный новогодний бук. Мы его каждый год немного пополняем. Он красочный. Елочка с игрушечками, детки могут повесить для развития моторики, чтобы зацепить за пуговичку, и самое интересное и любимое у детей – это почтовая скрынка, детки туда забрасывают пожелание Деду Морозу. Мы потом передаем родителям, чтобы они выполнили желание. А приключение пряничного человечка продолжается. Время танцев. Зажигать под заводные ритмы сказочный герой решил с главной рок-звездой Нового года – тигром.

Зоя Парфентьева, ученица 4 класса средней школы № 66 г. Минска:

Его мы делали всей семьей: мама, папа, бабушка, дедушка и я, конечно, все придумала мама. Мы брали макулатуру, массу для лепки, коробки из-под сока и молока. Еще там есть мех такой из-под пледа. Мама разделала плед, приклеила туда мех. Мы хотели, чтобы все дети радовались тигру. Силы были потрачены не зря. Другие школьники, поддавшись искушению и по достоинству оценив старания сверстников, тоже попытались создать новогоднее чудо своими руками.

Все красиво, своеобразно так, в каждом классе все свое. Мы сегодня делаем пряничных человечков, мне это очень нравится. Это занимательно и интересно.

Мне нравится вся школа, украшения, наш класс. Я делал пряники, я принес много шишек, я их сам собирал. Праздничный эксперимент удался на славу. Калядная крама тому подтверждение. Это настоящий рождественский бутик из картона в стенах обычной школы.

Виктория Лисовская:

Как раз вы можете видеть: из старой книги была выполнена такая елочка. Там еще у нас находятся конфеты – обязательный атрибут для пряничного человечка, они сделаны из втулки и фольгированной цветной бумаги. Еще можем увидеть замечательные банки, которые превратились в рождественские, мы использовали дождик, шишки, бумагу и клей.