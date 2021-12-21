«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»

Уже в самое ближайшее время в строй артиллерийских подразделений станут современные командирские машины управления огнем. Речь об отечественном комплексе «Центурион». Он оснащен продвинутыми средствами связи и разведки, системами навигации и ориентирования. В отличие от других моделей, здесь есть автономная система энергоснабжения и кондиционирования, а весь приборный состав сделан исключительно на белорусских предприятиях и, по отзывам специалистов, существенно повышает возможности артиллерии по управлению огнем.