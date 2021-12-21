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«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»

21 декабря 2021 06:56
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Новости Беларуси. Белорусскую армию оснащают новым вооружением и техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»-1

Уже в самое ближайшее время в строй артиллерийских подразделений станут современные командирские машины управления огнем. Речь об отечественном комплексе «Центурион». Он оснащен продвинутыми средствами связи и разведки, системами навигации и ориентирования. В отличие от других моделей, здесь есть автономная система энергоснабжения и кондиционирования, а весь приборный состав сделан исключительно на белорусских предприятиях и, по отзывам специалистов, существенно повышает возможности артиллерии по управлению огнем.

«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»-4

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Данный комплекс в разы увеличивает возможности по управлению подразделениями артиллерии и представляет собой автоматизированную систему управления тактического уровня дивизионного звена.

«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»-7

Оснащение армии новым вооружением – одно из приоритетных направлений ее развития. Немаловажное значение в подготовке войск уделяется и обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

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