«В разы увеличивает возможности». Белорусская армия примет на вооружение артиллерийский комплекс «Центурион»

Новости Беларуси. Белорусскую армию оснащают новым вооружением и техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусскую армию оснащают новым вооружением и техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в самое ближайшее время в строй артиллерийских подразделений станут современные командирские машины управления огнем. Речь об отечественном комплексе «Центурион». Он оснащен продвинутыми средствами связи и разведки, системами навигации и ориентирования. В отличие от других моделей, здесь есть автономная система энергоснабжения и кондиционирования, а весь приборный состав сделан исключительно на белорусских предприятиях и, по отзывам специалистов, существенно повышает возможности артиллерии по управлению огнем.
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Данный комплекс в разы увеличивает возможности по управлению подразделениями артиллерии и представляет собой автоматизированную систему управления тактического уровня дивизионного звена.
Оснащение армии новым вооружением – одно из приоритетных направлений ее развития. Немаловажное значение в подготовке войск уделяется и обучению солдат и офицеров современным способам ведения войны