Республиканский фестиваль молодежной науки проходит в Минске

Новости Беларуси. Космическая оптика и кристаллы против рака. В Минске 19 января стартовал фестиваль молодежной науки. На технологии дня завтрашнего в Беларуси ставку сделали уже сегодня. И многие изобретения молодых ученых это не просто мечты о будущем, а вполне перспективные и конкурентоспособные проекты. Так, препарат против рака, который был разработан при участии молодых белорусских ученых, в 50 раз дешевле импортных аналогов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит тему.

Сергея, как бы это мистически не звучало, интересует тьма. Его экспонат нельзя трогать, в него можно только безответно вглядываться. Шутка ли, ультрачерное покрытие поглощает практически 100 процентов света. Такое используют для объективов.

Сергей Перевозников, научный сотрудник лаборатории химии тонких пленок НИИ Физико-химических проблем БГУ:

Почему в больших городах не видно звезд на небе? Потому что идет засветка. Данное покрытие устраняет рассеянный световой фон и повышает контрастность изображения.

Разработка Анны, наоборот, свет не поглощает, а проливает – на природу веществ. Криминалистические и медицинские лаборатории такое исследование заинтересовало.

Анна Бондаренко, старший научный сотрудник Научно-исследовательской части БГУИР:

Разработка нашего наноструктурированного материала позволяет очень сильно повысить чувствительность метода анализа.

Юлия Матяш, СТВ:

От технологий в строительной сфере до спасения жизни. Вот этот препарат появился в университетской среде. С его помощью борются против опухолей головы, шеи и желудка. Примечательно ,что он в 60 раз дешевле зарубежных аналогов, а его действие на организм менее токсично.

Еще одно прикладное устройство молодых ученых взяли на вооружение в каждой области Беларуси. А крупнейшее предприятие по производству лифтов пользуется уже давно.

Максим Суровцев, магистрант факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

С помощью этого прибора изменяют характеристики лифта — ускорение, виброскорость, скорость. На основе измеряемых параметров этого прибора выносится заключение: годен лифт к эксплуатации или нет.

Проекты белорусской молодежи все чаще выходит за пределы лишь одной страны.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Очень интересный проект «FABLAB», который связан с трехмерным проектированием, с созданием уже готовых изделий на основе 3D-принтеров.

Сегодня более 100 представителей БГУ получили награды специального фонда Президента Беларуси. Кстати, уже скоро в вузах страны появятся новые специальности с уклоном в наукоемкие, а значит и востребованные сферы – IT, робототехника и технологии беспилотного управления.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы решили сделать такое знаковое мероприятие, которое не будет единовременным, а будет проходить в течение года. Очень важно, чтобы в университетах уровень научных исследований, в том числе среди студентов, среди аспирантов, молодых сотрудников, был на соответствующем уровне для того, чтобы молодые люди сразу вливались не только в научные исследования после окончания университета, а шли на производства, в сельское хозяйство, медицину.