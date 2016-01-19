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Белорусские спасатели практически полностью отказались от закупки импортного оборудования и техники

19 января 2016 17:02
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Новости Беларуси. Белорусские спасатели практически полностью отказались от закупки импортного оборудования и техники. Разработки наших ученых  позволили уйти от импортных аналогов. И это еще одна победа наших спасателей, которые 19 января отмечают свой профессиональный праздник.

Поздравления  работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направил Президент Беларуси.

Спасатели имеют универсальную подготовку и в состоянии прийти на помощь в любой критической ситуации. О буднях настоящих мужчин – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

А вот сейчас буквально каждая секунда на счету. Амуниция и снаряжение на бойцах в мгновение ока.Полная боевая готовность — и вперед. Пункт назначения — Заславская, 35. Здесь, в подъезде, местные жители почувствовали запах дыма.

Несмотря на свой юный возраст, Игорю всего 23, он уже пожарный со стажем. На счету парня — сотни выездов, и, без преувеличения, десятки спасенных жизней. Образно – на острие ножа, и в объятиях пламени — буквально. Некоторые вызовы Игорь помнит поминутно. И всякий раз удивляется такой губительной человеческой беспечности.

Между тем, фактически полную линейку необходимого оборудования — автоцистерны, теплозащитные костюмы, пожарные стволы — специалисты МЧС разрабатывали вместе с белорусскими учеными.

Игорь Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
На шасси нашего автомобиля МАЗ разработаны цистерны тяжелого типа. В основном, мы приобретали в последние годы цистерны емкостью 10 тонн. Но есть образцы 11 и 12 тонн, которые сегодня проходят испытания в наших подразделениях. В общем-то, успешно себя зарекомендовали. И мы дальше будем развивать.

И лошадиные силы под капотом отечественной пожарной машины домчали нас до места возгорания всего за несколько минут. А там ...

Анастасия Винчо, СТВ:
К счастью, ничего серьезного. В подъезде загорелся мусоропровод. Пожар потушили в считанные секунды.

Но бывают и другие выезды. Когда молодые парни и матерые спасатели, ни на секунду не задумываясь о собственной безопасности, идут в огонь и прыгают в воду, чтобы спасти чью-то жизнь. И судя по этим кадрам, можно сказать, что для этих людей спасатель — это не просто профессия, это — призвание. 

# общество # МЧС Беларуси # Игорь Ващенко

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