Министр образования Беларуси рассказал, что нужно убрать из школьной программы

Новости Беларуси. Базовую школьную программу Беларуси необходимо пересмотреть. Такое мнение высказал министр образования Беларуси в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». По словам Михаила Журавкова, нынешняя программа значительно сложнее, чем несколько десятилетий назад.

В учебниках необходимо оставить только самую важную и нужную информацию. Для точных наук один из главных ориентиров и сегодня - программа советской школы второй половины XX века.

«Необходимо не только пересмотреть подходы к изложению материала, но и сократить как минимум 20-30% информации», - считает Михаил Журавков.

При этом надо выяснить, что изучают школьники в других странах, особенно в тех, где уровень среднего образования очень высок.

Сейчас специалисты разрабатывают учебно-методические комплексы нового поколения, ядром которых будет базовый учебник. В нем учебный предмет будет систематизирован и изложен в минимальном объеме. Дополнительный материал войдет в приложения, которые можно будет использоваться на уроках и для самостоятельной работы.

Все то, что усложняет усвоение материала, либо делает это невозможным на уровне средней школы,

предлагается выделить в отдельный курс, который будет изучаться при желании на дополнительных факультативах.

Важным шагом в повышении качества подготовки, по словам министра, является разработка подходов, позволяющих создавать в школах профильные классы. При этом, будет изучен опыт стран с высоким уровнем среднего образования.

Необходимо совершенствовать и систему отбора абитуриентов. Хотя ЦТ (как система проверки знаний выпускников школ) и показало свою эффективность, оно требует дальнейшего развития. В первую очередь это касается тех заданий, где нужно объяснить решение, вывод или заключение, изложить их логику, уверен министр.