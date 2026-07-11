Республиканский фестиваль «Купалье» стартовал в Александрии

Праздник, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции. Недаром его называют культурным брендом Беларуси и душой нашей земли! Александрия вновь собирает друзей с небывалым размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра с музыкой, угощениями и народными гуляньями встречает гостей республиканский фестиваль «Купалье». В этот раз организаторы превзошли все ожидания. На празднике развернулась творческая мастерская под открытым небом. На берег Днепра приехали мастера со всей Беларуси и 30 российских регионов. Они удивляют богатством традиционных ремесел и старинных промыслов.

Игорь Богомазов, житель Могилева: Когда столько много людей собирается – всегда шквал энергии. Это невозможно не почувствовать. Даже не обязательно быть возле сцены. Можно быть в какой-то компании ремесленников. Оно того стоит. Так не соберешься никогда, а здесь все.

Символ фестиваля, посвященного Году белорусской женщины – «Купальская берагіня». На празднике можно углубиться в историю. Гостей ждет «Антология женской красоты». Она позволит проследить, как менялось представление о моде за столетия, и почему белорусский лен, который сегодня ценят во всем мире, – символ трудолюбия и терпения.

Светлана Рыбакова, заведующая отделом этнографии Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова:

У нас белорусские женщины всегда отличались особым трудолюбием. Это касается, конечно, белорусских женщин, крестьянок в первую очередь. Ни одной минуты свободной не было. Ведь вот от того, как они посадят этот росточек льна, и до того момента, когда они оденут на себя праздничный костюм, она все время в работе.

Две сцены, город мастеров и торговые ряды. Как Александрия готовится встречать гостей «Купалья»?

Длинные фудкорты, кулинарные шедевры, театральные представления, интерактивы и даже цирк. Уже по доброй традиции вечером в Александрии выступят «Союзные звезды». Большой концерт белорусских и российских исполнителей: с обновленной сцены прозвучат популярные и любимые треки. А после – караоке-микс-шоу «Старые песни о главном» и дискотека «Ярило-Дэнс». Впереди – весь день и ночь: тот самый купальский костер, фейерверк, хороводы и танцы. И надежда, что кто-то обязательно найдет свою папараць-кветку.