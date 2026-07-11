Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам
С национальным праздником Наадам Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии и пригласил его в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава нашего государства посещал Улан-Батор летом 2024 года. 11 июля белорусский лидер подчеркнул, что эта страна произвела на него неизгладимое впечатление. Обращаясь к Ухнаагийн Хурэлсуху, Александр Лукашенко отметил: «С нетерпением ожидаю Вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле».
Праздник Наадам – символ суверенитета, государственной преемственности, национального еденства и многовековых традиций монгольской государственности. Он известен с XIII века и посвящен обретению страной независимости в 1921 году. Своими корнями фестиваль уходит в эпоху Чингисхана, когда состязания служили суровым экзаменом для лучших воинов степи. Традиция жива и сегодня.
«Фестиваль, уходящий корнями в историю вашей страны, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа. Эти соревнования показывают, что сила национального духа живет не на страницах учебников истории, а в каждом монгольском борце, стрелке из лука и юном всаднике, мчащемся по степи», – подчеркнул белорусский лидер.