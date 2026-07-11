Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадам

С национальным праздником Наадам Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии и пригласил его в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства посещал Улан-Батор летом 2024 года. 11 июля белорусский лидер подчеркнул, что эта страна произвела на него неизгладимое впечатление. Обращаясь к Ухнаагийн Хурэлсуху, Александр Лукашенко отметил: «С нетерпением ожидаю Вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле».