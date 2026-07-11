Финал военно-прикладной игры «Прорыв» стартовал в Минске

В Минске стартовал финал военно-прикладной игры «Прорыв». В нем участвуют победители областных отборочных этапов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких дней ребята будут бороться за победу. У восьми сильнейших студенческих команд напряженная и насыщенная программа. Юношам и девушкам предстоит продемонстрировать отличную физическую подготовку, умение работать в команде и навыки военно-прикладной подготовки.

Макар Шаидаров, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Невероятно рад, что я попал в эту игру. Очень понравилось, что мы будем три дня находиться здесь, в Военной академии, потому что это хорошая возможность почувствовать военный быт, сплотиться вместе с командой, потому что ничто так не сплочает, как общее стремление к победе.

Лидия Жур, заместитель директора Республиканского центра экологии и краеведения Министерства образования Беларуси:

Главная цель и главный смысл в таких мероприятиях – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, готовность к тому, чтобы защищать свою Родину. Совершенно недавно мы здесь проводили смотр строя и песни – это были учащиеся, а здесь студенты. Мы, тем не менее, хотя они уже студенты, думаем, что они должны сориентироваться на курсантов, на их образ жизни, на их обязательность.

11 июля участников ждут личные и командные зачеты. Главные испытания – «Снайперский рубеж» и «Тактическая стрельба». Также парни и девушки покажут навыки управления современными технологиями в конкурсе операторов беспилотников. Торжественная церемония закрытия молодежного проекта состоится 12 июля в Военной академии. Победители и призеры соревнований получат заслуженные кубки и медали.