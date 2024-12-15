Азарёнок: тайная сила сквозь века идёт к мировому господству, а мешают ей народные лидеры, ей мешает Лукашенко

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждую неделю проходит «Марафон единства». В областные и районные города приезжают лучшие артисты. С ними на одной сцене местные кадры. Едут к народу вещатели, государственные люди. На каждом мероприятии выступает глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Вчера вот в Барановичах на все вопросы ответ держал министр информации Марат Марков. Есть и слово, и дело. А с вами Григорий Азаренок. Почему решил об этом? Марафон задумал и объявил Президент на Дне народного единства. А до этого он сам на митинге, в бушующей толпе МЗКТ или среди студентов, среди своих солдат и командиров – это принцип открытой власти. Дело в том, что так это только у нас. К сожалению, в нашей научной политологии продолжают бредить бреднями. Типа транспарентность, сменяемость, открытое общество. Весь этот словесный мусор, который не десятилетиями, а столетиями забрасывает Запад в наши мозги. Это гирлянда, мишура, которая закрывает, прикрывает реальную власть. В Евангелии есть эпизод. Христос постился 40 дней, а потом пришел к нему дьявол. Обещал ему сначала насытиться – то есть богатства. Получив отказ, он поднялся с ним на гору и показал все царства мира. Предложил мировую власть, стать царем земным. Но и после этого отказа предложил поклониться, то есть признать дьявола выше бога, на что сказано было: «отойди от меня, Сатана». Так вот, вы думаете, Иисус Христос был единственным, кому делалось подобное щедрое предложение?

Григорий Азаренок:

Видите, что происходит? Как за 5 лет в Англии поменялось 4 премьера. Почему резко ушло правительство Макрона? Снесли Асада, а снести грузинскую бабку не дают? В Румынии проводят выборы, а потом их отменяют? Кто вообще может рассказать, что происходит? Кто все это делает? Ну, не само же оно вот так вот все? Только три президента США – Эйзенхауэр, Кеннеди и Никсон – не были масонами. И вот что незадолго до смерти сказал тот самый Кеннеди. Это его официальное выступление перед американской нацией: «Самому слову «секретность» не место в свободном и открытом обществе. И мы как народ исторически противостоим секретным обществам, секретным клятвам и секретным актам». Как интересно. Клятвы какие-то. Читаем дальше: «Нам противостоит наднародный, монолитный и беспощадный заговор, основы которого в сокрытии способов своего влияния. На агентуре вместо выборов, на запугивании вместо свободного выбора, на спецназе ночью вместо армии днем. Это система, которая заплела обширные человеческие и материальные ресурсы в выстраивании крепкого узла. Это высокоэффективная машина, которая включает в себя военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции». Крепкие, сказал Кеннеди, узлы. Очень скоро он получит пулю в голову. Кто так не хочет быть замеченным? Кто скрывается в тени? Кто орудует ночью? Кто эти мастера ножа, яда и кинжала? Столетиями в христианских государствах они вынуждены были скрываться, выстраивать параллельные структуры, тайные связи, возводить свою иерархию вместо официальной, королевской или диктаторской. Порой захудалый клерк оказывался более значим, чем премьер-министр. Но этого не должны были видеть.

Григорий Азаренок:

У нас сейчас модно про Трампа рассуждать, и один из популярных тезисов – он торгаш, бизнесмен, человек прагматичный. Ой ли?! Великий мастер, масонская ложа, фартук, плащ и шевелюра знакомая. Просто бизнесмен? Прагматик? Ну-ну. В свое время в литературе была популярна тема «могущественного ордена» в нашем КГБ, который противостоит мировым тайным силам. Это, конечно, оказалось неправдой, но вот особый архив СССР существовал. В нем содержались документы масонских лож и тайных организаций, вывезенные из Европы после войны. Почему-то в 1990-е годы его поспешно отдали на Запад. Но кое-что прочитать мы успели. Многие слышали о так называемом Бильдербергском клубе. Но мало кто приступал к серьезному изучению. Мол, после войны создали такой вот клуб, где элита мировая проблемы обсуждает за сигарой и вискарем. Давайте посмотрим внимательнее. Первым его руководителем стал принц Берхард Цур Липпе. Биография: член-райтер СС, НСДАП. В этом самом особом архиве СССР был найден интересный документ. Письмо движения за новую германскую религию. Для ослабления христианства в Вермахте создавался специальный отдел. Его руководителем станет майор Цур Липпе. А потом он вдруг окажется в Голландии. И женится на голландской принцессе Юлиане. И в мае 1945 года в числе победителей нацизма будет участвовать в капитуляции немецких войск в Нидерландах. Эсэсовец. Дальше еще интереснее. Он оказывается в Англии. Его благонадежность проверяет лично офицер британской военно-морской разведки Ян Флеминг. Тот самый автор Джеймса Бонда. Скажите, частный случай? Но нацизм простили очень многим – Карлу Юнгу, Мартину Хайдегеру, банкирам Варбургам, голландскому принцу Берхарду, Отто Хану участие в ядерных разработках Рейха простили. Хорошо себе обосновались профессора Фриц Ленц и Ойген Фишер. Они до этого научно обосновали улучшение человеческой расы. Как видите, гитлеры приходят и уходят, а кто-то остается вечно в строю.

Григорий Азаренок:

И вот после войны тот самый Бильдербергский клуб возглавляет принц Берхард Цур Липпе. Именно в этом клубе было сначала принято решение о резком повышении цен на нефть в 1973-м, а потом на резкий их обвал в 1980-х. А вы говорите, рыночек решает? Но тот, кто двигал, управляя марионетками всех стран, тот знал, что делал, надвигая гуманистический туман. Это Блок еще в начале XX века написал. Великий был человек. Оттуда, из Бильдербергского клуба, вышли всякие ЦУР (Цели устойчивого развития) и прочая экологическая повесточка, например. Конечно, цель – превращение Земли в рай. Только для избранных. Миллиона, а не миллиарда. А остальные должны потесниться. Мы долго будем это хотя бы на уровне риторики не понимать? Совсем недавно конгресс США признал, что вся грандиозная ковидная ахинея была именно что ахинеей. Экономику не надо было закрывать, маски бесполезны, а вакцина – одна сплошная коррупция. Вы представляете, все человечество посадили на цепь, а потом сказали: не надо было. Вообще-то за такое проводят Нюрнбергский трибунал. Могущественная, тайная, темная сила. Она идет сквозь века, идет к своей заветной цели – мировому господству. А мешают ей лидеры, которым нечего скрывать. которые не подают тайных знаков, которые пришли от земли, от народа, от сохи. Народные правители, чья власть держится не на посвящениях и ритуалах, не на подмигиваниях, а на правде и воле людей, им мешает Александр Лукашенко. Сегодня день рождения Дарьи Дугиной, убитой подлыми врагами, в ночи, злобно, жестоко, беспощадно. Она чувствовала и знала то, чего они боятся. Своей чуткой душой она знала, где свет, и звала к нему.