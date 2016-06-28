Янковского и Кортеса похоронили на Восточном кладбище Минска

Новости Беларуси. Вечность на двоих. В Минске простились с легендами белорусского искусства. В один день, в минувшее воскресенье, из жизни ушли сразу два народных артиста — актер Ростислав Янковский и композитор Сергей Кортес.

Проститься с выдающимися людьми нашего времени пришли высшие должностные лица страны, конечно, родные, близкие и коллеги. Гражданские панихиды прошли в разных местах.

Ростислава Янковского в последний путь провожали со сцены театра имени Горького, которому он посвятил больше полвека. С Сергеем Кортесом прощались в ритуальном зале Республиканского клинического медицинского центра.

А вот похоронили великого актёра и знаменитого композитора рядом - на Аллее звёзд Восточного кладбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кино и жизнь для Ростислава Янковского неделимы. Полсотни ролей в фильмах и пятьдесят в театре. Вот в этой гримерке — персональной - Народный артист готовился к спектаклям. Сейчас здесь полумрак и живые цветы.

Игорь Янковский, сын Ростислава Янковского:

Для него главное это - сцена. Он человек театра. Он хотел играть в спектакле. Хотел вылечиться и играть в спектакле дальше.

И действительно, Янковский до последних дней жизни не уходил со сцены. Повторял: театр его лечит. Сегодня его портрет среди актеров театра Горького — с черной ленточкой.

Валентин Кудровец, сосед Ростислава Янковского:

Как-то мы смотрели хоккей вместе с ним. У него не было телевизора, у соседей был телевизор. И Ростислав нам говорил: «Если бы я не был артистом, я бы не жил бы на этом свете».

Триумфальный Макбет и обласканный критиками Пане Коханку. Народному артисту покорялись любые роли. Может, генетика (а Ростислав Иванович — потомственный дворянин), может — талант. Плюс: трудолюбие. Актеры говорят: на первой репетиции нового спектакля он всегда наизусть знал свою роль.

Александр Карпов, режиссёр:

Он был народный не просто по номенклатуре звания, он был народный, потому что народ ему на сцене верил. Как говорил Станиславский: «Верю!». Я преклоняюсь перед ним.

Горьковский еще не обновил афишу. В репертуаре на июль «Вечность на двоих» с Янковским. Пока не понятно: кто и сможет ли заменить артиста. У театра Янковского провожали долго. Прохожие тоже понимали: уходит легенда.

А талант этого человека — в музыке. Сергей Кортес, родившись в Чили и прожив 20 лет в Аргентине, народным артистом стал в нашей стране. Он написал сотни музыкальных партитур для театра и балета. А белорусскую оперу в мире узнали благодаря ему.

Сергей Кортес, сын Сергея Кортеса:

Он верил в жизнь. По-настоящему. Потому что, за два дня до смерти, когда ему, извините за подробности, откачивали жидкость из легкого, он собирался в августе ехать в Дом творчества композиторов под Москву, в Рузу. То есть, вариант смерти он не рассматривал вообще. И он очень любил людей. Он не хотел никем обладать, управлять, ему просто нравилось любить.

Еще недавно о юбилее Кортеса делали репортажи. И наш телеканал, в частности. Композитор всегда встречал журналистов с хлебом-солью. А на вопрос: «Музыкантом какой страны вы себя чувствуете?», с испанским акцентом отвечал: «Беларуси». О радушии артиста говорили и сегодня.

Наталья Гайда, народная артистка Беларуси:

И для Беларуси это был замечательный композитор, белорусский композитор. Я пела его произведения и даже последнее – «Купальскую ночь». Это потеря безусловная и для всей Беларуси.

В актерской среде говорят: такие люди не уходят. Они остаются в кинолентах, музыке и стихах. А значит — живут.