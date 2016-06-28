В Беларуси детям-сиротам будут оказывать матпомощь до конца обучения на дневной форме вуза

Новости Беларуси. Детям-сиротам будут оказывать материальную помощь до конца обучения на дневной форме вуза. Ранее по закону они могли пользоваться преференциями только до 23 лет.

Кроме того, дети-сироты получат право становиться на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту получения первой работы и по месту получения статуса сироты. До получения или строительства своего жилья они смогут проживать в социальном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красовская, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В течение пяти лет, когда они будут работать, они имеют право воспользоваться правом на постановку на учет на улучшение жилищных условий. Если они этим правом не воспользуются, то это социальное жилье переходит в разряд арендного.