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В Бресте состоится финал акции «Дорогами славы!»

28 июля 2024 07:28
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В день освобождения Бреста в городе финиширует акция «Дорогами славы!». Она начала отсчет 23 июня в Светлогорском районе со дня начала операции «Багратион» и колесила по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте состоится финал акции «Дорогами славы!»-1

В эти минуты участники патриотического марафона собираются на трассе М1 у памятника воину-освободителю в деревне Федьковичи. Из Жабинковского района колонна машин, украшенная государственной символикой, направится в Брест. 

Ее сопровождает наша съемочная группа, и в следующем выпуске расскажем подробности.

# Великая Отечественная война # общество

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