В Бресте состоится финал акции «Дорогами славы!»

В день освобождения Бреста в городе финиширует акция «Дорогами славы!». Она начала отсчет 23 июня в Светлогорском районе со дня начала операции «Багратион» и колесила по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В день освобождения Бреста в городе финиширует акция «Дорогами славы!». Она начала отсчет 23 июня в Светлогорском районе со дня начала операции «Багратион» и колесила по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты участники патриотического марафона собираются на трассе М1 у памятника воину-освободителю в деревне Федьковичи. Из Жабинковского района колонна машин, украшенная государственной символикой, направится в Брест.
Ее сопровождает наша съемочная группа, и в следующем выпуске расскажем подробности.