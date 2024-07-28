80 лет назад Беларусь полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков

80 лет назад мир окончательно вернулся на всю территорию Беларуси. Именно 28 июля враг был изгнан из нашего западного форпоста, города Бреста. Этот день считается датой полного освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 года, 1 месяц и 6 дней – с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944-го писалась героическая летопись сопротивления. Страницы хроники наполнены горем утрат. Измученные дикими пытками, потерями родственников, пережившие неимоверные лишения белорусы смогли вернуться к жизни.

Поколение победителей, освободив свою землю, в ожесточенных боях затем принесло мир и всей Западной Европе, где, к сожалению, сегодня пытаются замалчивать подвиг наших предков. Известие о каждом разрушенном там памятнике в честь солдат Красной армии в Беларуси отзывается болью, как и все, что в разрез нашему пониманию затмевает уроки прошлого.