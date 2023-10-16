Республиканская акция «За безопасность вместе» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. «За безопасность вместе». Сегодня, 16 октября, начинается республиканская акция МЧС. Ее цель – предупреждение пожаров в жилом фонде и гибели людей от них в осенне-зимний период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «За безопасность вместе». Сегодня, 16 октября, начинается республиканская акция МЧС. Ее цель – предупреждение пожаров в жилом фонде и гибели людей от них в осенне-зимний период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Статистика подтверждает, что основной причиной гибели людей на пожарах остается человеческий фактор. К трагедиям приводят беспечность, неосторожные действия, связанные с пренебрежением мерами безопасности. Во время акции проверят противопожарное состояние домовладений одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей в социально опасном положении.
Работники МЧС напомнят о важности соблюдения правил безопасности, расскажут об услугах по ее обеспечению. К акции, которая продолжится по 1 ноября, присоединятся министерства внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, информации, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и энергетики, а также Белорусское добровольное пожарное общество.