Республиканская акция «За безопасность вместе» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. «За безопасность вместе». Сегодня, 16 октября, начинается республиканская акция МЧС. Ее цель – предупреждение пожаров в жилом фонде и гибели людей от них в осенне-зимний период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистика подтверждает, что основной причиной гибели людей на пожарах остается человеческий фактор. К трагедиям приводят беспечность, неосторожные действия, связанные с пренебрежением мерами безопасности. Во время акции проверят противопожарное состояние домовладений одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей в социально опасном положении.