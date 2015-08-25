Республиканская акция «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси

Новости Беларуси. Внимание — дети! Под таким девизом пройдет республиканская акция, призывающая всех водителей управлять транспортом со включенным светом фар. Это необходимо для привлечения внимания ребят и всех участников дорожного движения, так как во время летних каникул дети часто забывают об опасности. Возвращаясь в города с интенсивным движением, им не сразу удается вспомнить правила поведения на дороге.

Отметим, что только в Минске с начала года зарегистрировано более 30 ДТП, в результате которых пострадало более 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.