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Республиканская акция «Внимание — дети!» пройдет в Беларуси

25 августа 2015 08:23
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Новости Беларуси. Внимание — дети! Под таким девизом пройдет республиканская акция, призывающая всех водителей управлять транспортом со включенным светом фар. Это необходимо для привлечения внимания ребят и всех участников дорожного движения, так как во время летних каникул дети часто забывают об опасности. Возвращаясь в города с интенсивным движением, им не сразу удается вспомнить правила поведения на дороге.

Отметим, что только в Минске с начала года зарегистрировано более 30 ДТП, в результате которых пострадало более 30 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Акции

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