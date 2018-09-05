Решить коммунальные проблемы и ситуацию многодетной семьи. Анатолий Исаченко встретился с жителями Стародорожского района

По своим делам к главе Минщины пришли 5 человек. Среди актуальных тем: вопросы трудоустройства и коммунальные проблемы. Кроме того, местным властям придется разобраться и с ситуацией, возникшей в многодетной семье. Мать пятерых детей надеется получить орден Матери.

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Я думаю, здесь упущение властей на местном уровне. Мы проведем свое разбирательство, виновные будут привлечены к ответственности. Будем готовить документы на то, чтобы женщина получила орден Матери. Сегодняшний прием несколько отличается от других и люди пришли, в основном, со своими личными проблемами, которые длятся на протяжении многих лет. Придется еще с каждым человеком отдельно разбираться, чем мы сможем помочь в данном случае.

