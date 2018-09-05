Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком
Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо нового асфальтного покрытия выбоины засыпали строительным мусором. Как оказалось, коммунальные и дорожные службы не при чём.
Александр Добриян, СТВ:
Накануне этот двор выглядел, как после бомбёжки. Жильцы были шокированы подходами к ремонту дорожного покрытия. Выбоины в их дворе просто завалили кусками асфальта, щебнем и песком.
Пётр Анисимов говорит, пробовал остановить безобразие под собственным окном, но рабочие не обратили никакого внимания на его замечания.
Пётр Анисимов, житель Гомеля:
Вон там копали траншею – остался мусор. Они развезли, рассыпали по ямкам. Получилась не дорога, а абы что.
Критика такого нетехнологичного ремонта не заставила себя ждать. Люди обратились в коммунальные службы и даже в правоохранительные органы. Оказалось, засыпать во дворе ямы – собственная инициатива рабочих, подводивших силовой кабель к будущей пиццерии.
Алексей Петрукович, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:
В отношении общества с ограниченной ответственностью составлен административный протокол и вынесено предписание на устранение данной ситуации.
Свою ошибку строители оперативно исправили. Спустя сутки после инновационного ремонта все ямы и выбоины в этом дворе заботливо вычищены и выметены, но к большому сожалению местных жителей, они так никуда и не делись.
Галина Приходько, пенсионер:
Ремонты вообще во дворах нам очень нужны. Дворы требуют большого внимания. Но, наверное, нет денег. Я не знаю. Но мы бы хотели, это наше пожелание.
Выполнить здесь настоящий ремонт администрацией района запланировано уже этой осенью. Однако, проблема выходит далеко за границы одного конкретно взятого двора. Состояние дорожного покрытия дворовых территорий для полумиллионного Гомеля одна из болевых точек. Если городские власти не уделят внимания этой проблеме в ближайшее время, то строительный мусор в выбоинах может стать привычной практикой.