Стихийный ремонт: кто и как в Гомеле пытался отремонтировать дыры в асфальте песком

Новости Беларуси. Довольно оригинальный стихийный ремонт дорожного покрытия произошёл в одном из дворов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместо нового асфальтного покрытия выбоины засыпали строительным мусором. Как оказалось, коммунальные и дорожные службы не при чём.

Александр Добриян, СТВ:

Накануне этот двор выглядел, как после бомбёжки. Жильцы были шокированы подходами к ремонту дорожного покрытия. Выбоины в их дворе просто завалили кусками асфальта, щебнем и песком.

Пётр Анисимов говорит, пробовал остановить безобразие под собственным окном, но рабочие не обратили никакого внимания на его замечания.

Пётр Анисимов, житель Гомеля:

Вон там копали траншею – остался мусор. Они развезли, рассыпали по ямкам. Получилась не дорога, а абы что.

Критика такого нетехнологичного ремонта не заставила себя ждать. Люди обратились в коммунальные службы и даже в правоохранительные органы. Оказалось, засыпать во дворе ямы – собственная инициатива рабочих, подводивших силовой кабель к будущей пиццерии.

Алексей Петрукович, первый заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:

В отношении общества с ограниченной ответственностью составлен административный протокол и вынесено предписание на устранение данной ситуации.

Свою ошибку строители оперативно исправили. Спустя сутки после инновационного ремонта все ямы и выбоины в этом дворе заботливо вычищены и выметены, но к большому сожалению местных жителей, они так никуда и не делись.

Галина Приходько, пенсионер:

Ремонты вообще во дворах нам очень нужны. Дворы требуют большого внимания. Но, наверное, нет денег. Я не знаю. Но мы бы хотели, это наше пожелание.