Люди, поцелованные Богом. Как проходят занятия первых студентов с нарушением слуха и речи в Академии искусств?

Новости Беларуси. Без лишних слов. Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчерашним абитуриентам предстоит постичь таинства актерской профессии – такой необычный курс был набран впервые. Из более чем сотни заявок творческие испытания прошли всего семь человек. По итогам обучения – оно рассчитано на четыре года – в Беларуси появится государственный театр для людей с ограниченными возможностями.

Тишину в зале нарушают ритмичные движения. Импульс, убедительно передаваемый от одного к другому. Именно с этого упражнения начинают практику желающие постичь его величество – актерское мастерство.

Они читают по губам и безошибочно ловят такт с первых минут. На специализированный курс попало семеро. И это более чем из сотни претендентов. Отбор проходил на протяжении всего года. «На сцене я передаю и любовь, и улыбку, и радость, и слёзы». Студенты с нарушением слуха и речи приступили к занятиям в Академии искусств

С глухонемыми когда-то работал даже сам Чарли Чаплин. Знаменитые образы – и об этом мало кто знает – легенда черпал из мира тишины. Играть словами, не произнося ни звука – это честно и это сложно. Театров мимики и жеста в мире – единицы. Ближайшие в Москве и Киеве. Через четыре года такой появится и в Минске. Евгений Волобоев – мастер курса и главный двигатель проектов для глухих. На сцене Дворца культуры, которым он руководит, актеры, чей талант не ограничен, без слов передают мысли драматурга.

Евгений Волобоев, мастер специализированного курса, директор Дворца культуры имени Николая Шарко:

На наши спектакли ходят слышащие, полные залы. Вот два случая таких были: когда подходит ко мне женщина, говорит: «Ну понятно, ваши студенты выучили жестовый язык. Это не может быть глухой».

Настя – единственная, кто уже имеет практический опыт выступления в мюзиклах. Юная актриса виртуозно владеет жестовой песней. Правда, музыки в ее семье никогда не слышали. Ни она, ни родители, ни брат. Сегодня Настя работает в паре с Антоном. Ему – 21, из которых 18 лет тот живет в тишине. Слух пропал после операции, еще в детстве. Мальчик из белорусской глубинки окончил спецшколу, поступил на техника-программиста в Минск. Там и заметили.

Антон Шашуро, студент театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Во время учебы в колледже я принимал участие в разных внеклассных мероприятиях. Меня очень привлекала художественная самодеятельность. А еще я занимался в кружках во Дворце культуры имени Шарко, в театре эстрады. Меня привлекла сцена, появилось желание – я поступил. Я передаю все свои эмоции внешним видом, душой, чувствами жестами, чтобы зритель меня понимал и воспринимал.

К этому шагу Академия шла несколько лет. Учиться придётся и педагогам. В процесс обучения добавят больше визуализации и технического сопровождения, но поблажек не будет. Студенты должны чувствовать себя на равных.

Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной Академии искусств:

Я их видел непосредственно на сцене в самодеятельных спектаклях. Они действительно люди, поцелованные Богом. Ну как им не помочь? То, что делается в спорте – Паралимпийские игры – посмотрите, что делают наши спортсмены, каких успехов они достигают, а почему бы нам, нашей Академии, не пойти по этой стези...