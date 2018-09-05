Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле

Новости Беларуси. Около 500 тонн арбузов планируется собрать в Беларуси. Бахчевые культуры в республике на промышленной основе стали выращиваться недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные участки расположены в Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Аграрии рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего.

Президент по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своём приусадебном участке. Подворье главы государства славится вкуснейшими арбузами.

Вот и сегодня их убрали с площади более полутора гектар. Получилось 42 тонны, но это, можно сказать, только начало. Сельскохозяйственные работы на подворье продолжатся и в предстоящие дни.

На пользу арбузам пошли знойные летние недели – добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле и продегустировали сладкую ягоду.

Выращивается на приусадебном участке главы государства и наш «второй хлеб». Сорта – известные всем белорусам. «Королева Анна», «Уладар», «Сатина». В этот день убрали все три и сразу же картофель отсортировали. Урожай порадовал, убрали 60 тонн. Урожайность – примерно 400 центнеров с гектара. Все сорта прекрасно подходят для кулинарных блюд. «Уладар» выведен белорусскими агрономами, а остальные два – немецкой селекции.

Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские нотки. Кстати, разработкой новых вкусных сортов в научно-практическом центре нашей Академии наук занимаются не первый год.