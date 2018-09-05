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Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле

05 сентября 2018 18:54
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Новости Беларуси. Около 500 тонн арбузов планируется собрать в Беларуси. Бахчевые культуры в республике на промышленной основе стали выращиваться недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-1

Основные участки расположены в Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Аграрии рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-4

Президент по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своём приусадебном участке. Подворье главы государства славится вкуснейшими арбузами.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-7

Вот и сегодня их убрали с площади более полутора гектар. Получилось 42 тонны, но это, можно сказать, только начало. Сельскохозяйственные работы на подворье продолжатся и в предстоящие дни.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-10

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-12

На пользу арбузам пошли знойные летние недели – добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле и продегустировали сладкую ягоду.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-15

Выращивается на приусадебном участке главы государства и наш «второй хлеб». Сорта – известные всем белорусам. «Королева Анна», «Уладар», «Сатина». В этот день убрали все три и сразу же картофель отсортировали. Урожай порадовал, убрали 60 тонн. Урожайность – примерно 400 центнеров с гектара. Все сорта прекрасно подходят для кулинарных блюд. «Уладар» выведен белорусскими агрономами, а остальные два – немецкой селекции.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-18

Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские нотки. Кстати, разработкой новых вкусных сортов в научно-практическом центре нашей Академии наук занимаются не первый год.

Александр Лукашенко убирал урожай и дегустировал арбузы прямо в поле-21

Специально для этого более 150 гектаров – это площади, на которых ведется селекционная, семеноводческое работа, и отрабатываются технологические вопросы. На счету учёных уже десятки сортов. В том числе более ста видов гибридов цветного картофеля.

# Урожай # общество # Фотофакт

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