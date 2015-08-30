Репортаж: 26 августа ведущие, журналисты и руководство телеканала СТВ встретились с работниками предприятия «Ивацевичдрев»

Новости Беларуси. Телевизионный десант высадился в Брестской области. В преддверии 15-летия нашего телеканала и накануне нового телевизионного сезона руководители телекомпании СТВ, ведущие и журналисты отправляются по городам Беларуси. В центре внимания – крупные белорусские предприятия. Первым в этом списке оказалось объединение «Ивацевичдрев», с коллективом которого сотрудники нашего телеканала встретились накануне. О деталях общения – материал корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Позади без малого двести пятьдесят километров. Офисные апартаменты и эфирные студии ведущие и руководители телеканала СТВ сменили на производственные. В поисках интересных идей для нового телевизионного сезона и в преддверии большого юбилея звездный десант – в городе Ивацевичи. Принимающая сторона – крупное деревообрабатывающее предприятие «Ивацевичидрев».

Визит на производство такого телевизионного состава отнюдь не из праздного интереса. «Ивацевичдрев» – крупнейший производитель в Беларуси древесно-стружечных плит. А три года назад на предприятии прошла масштабная модернизация. Теперь все оборудование автоматизировано.

Владимир Шульга, генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев»:

Наша плита узнаваема на рынке, продаваема, у нас нет глобальных проблем со сбытом готовой продукции и внутри страны, и за ее пределами. Мы с российского рынка не уйдем – это рынок перспективный, все-таки 140 млн населения. Были поставки в Турцию, сейчас занимаемся Италией. Неплохие есть наработки с Польшей, все-таки наш ближайший сосед и близкое плечо доставки.

Однако экскурсией телевизионщики не ограничились. Люди творческие и любознательные не с экранов телевизоров, а, что называется, с глазу на глаз пообщались со своим зрителем. На долгожданную встречу пришли полторы сотни работников предприятия, основная масса – любители информационного и развлекательного контента нашего телеканала.

Наталья Фурса, специалист отдела продаж и внешнеэкономической деятельности ОАО «Ивацевичидрев»:

Интересно увидеть людей, которые стоят не только в кадре, но и за кадром, которые стояли у истоков и продолжают сейчас это дело. Канал очень интересный – я поняла даже от того, как люди реагируют на это все. Смотрят очень многие.

Сергей Станкевич, начальник производства ОАО «Ивацевичидрев»:

Регулярно смотрим и новости, и новости столичного региона, хотя живем в провинции. Поэтому вам в таком плане держать, в таком плане развиваться.

Со своим главным зрителем ведущие поделились секретами телевизионной кухни, обсудили имидж канала в преддверии нового телевизионного сезона и даже устроили автограф-сессию.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:

Нам интересно посмотреть на тех людей, для которых мы работаем. Особенно приятно, если люди нас узнают, если они смотрят наши программы. От них мы можем услышать те бесценные советы, которые в преддверии нового телевизионного сезона помогу нам двигаться вперед и воплотить в жизнь все их надежды, мечты, все их планы, связанные с телевидением.

Вместе с дружным телевизионным коллективом на встречу с работниками предприятия приехали и белорусские артисты. Финальным аккордом долгожданной встречи стал масштабный концерт с участием белорусских исполнителей, а также участников проекта «Поющие города».

Саша Немо, певец:

Такие встречи очень полезны. Они раскрывают как артистов, так и руководство телеканала и ведущих с абсолютно другой стороны.

Город Ивацевичи – первый в маршруте телевизионщиков. В скором времени дружный коллектив СТВ планирует отправиться на предприятие легкой промышленности.