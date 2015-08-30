На 85 году жизни скончался народный артист России Михаил Светин

Новости России. Печальная новость пришла 30 августа из России. На 85 году жизни скончался известный актер Михаил Светин. 23 августа народного артиста России госпитализировали с инсультом. Врачи сделали ему операцию, после которой он находился в реанимации. Из отделения интенсивной терапии он так и не вышел. 30 августа в 6:45 его не стало.

Зрителям Михаил Светин известен по ролям в фильмах «Афоня», «Двенадцать стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Свет безымянной звезды». Всего на его счету было более 80 работ в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.