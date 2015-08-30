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На 85 году жизни скончался народный артист России Михаил Светин

30 августа 2015 10:58
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Новости России. Печальная новость пришла 30 августа из России. На 85 году жизни скончался известный актер Михаил Светин. 23 августа народного артиста России госпитализировали с инсультом. Врачи сделали ему операцию, после которой он находился в реанимации. Из отделения интенсивной терапии он так и не вышел. 30 августа в 6:45 его не стало.

Зрителям Михаил Светин известен по ролям в фильмах «Афоня», «Двенадцать стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Свет безымянной звезды». Всего на его счету было более 80 работ в кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Некролог

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