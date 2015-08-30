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Людвиново – один из лучших агрогородков Минской области

30 августа 2015 16:18
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Новости Беларуси. Сельский уклад и блага цивилизации. Агрогородки изменили привычное представление о белорусской деревне. Благоустроенные улицы и хорошая социальная инфраструктура – визитная карточка села. Об одном из лучших населенных пунктов Минской области этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Почти в сотне километров от Минска, в одном из красивейших уголков Вилейского района расположен агрогородок Людвиново. Свой новый статус населенный пункт получил одним из первых в Минской области 8 лет назад. А руководит местным сельсоветом Наталья Шевелева. Хоть родилась она в Гродненской области, Людвиново давно стал для нее родным. 

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства

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