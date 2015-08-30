День шахтера: история династии шахтеров «Беларуськалия»

Новости Беларуси. 30 августа свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одного из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. Шахтеры «Беларуськалия», да и их город Солигорск, по-прежнему держат пятую часть мирового объема экспорта калийных удобрений. За шесть месяцев валютная выручка от продаж белорусского соленого золота составила без малого полтора миллиарда долларов.

Вроде бы и цены на калийные удобрения, в отличие от нефти, начали расти. Предприятие планирует до конца года выйти еще на 15 новых рынков, достигнув таким образом круглой цифры 100 по географии поставок. В 85 стран мира поставляются белорусские удобрения. Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ, съездила в Солигорск и спустилась на глубину крупнейшего в Европе месторождения калийной руды.

Старая кинопленка, но свежие, словно вчера, воспоминания. В Солигорск Виктор Иванович, тогдашний выпускник Харьковского горного института, приехал в 66-ом. Инженера по образованию сразу приняли в шахтерские ряды. Правда, начинать пришлось с обычного мастера.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Никто не знал, как проходить стволы, строить шахты под землей. Костяк составляли люди, которые были приглашены сюда на работу. Много было с Урала, Донбасса. Процентов 80, если не 90 составляли местное население. Их учили, показывали, давали навыки работы. С них получились люди, которые в будущем стали знаменитыми горняками.

В 80-м Виктор Тугай станет начальником рудника и проработает в этой должности более двадцати лет. Сегодня он, полный кавалер знаков шахтерской славы, уже давно как перешел от дел подземных к делам земным. И все-таки даже космические виды соляных отвалов, так любимые фотографами, не сравнятся с тем, что скрыто от чужих глаз.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Для горняка горы практически ничего не составляют. Только колорит. Для горняка — все под землей. Там вся инфраструктура, там, под землей, громаднейший город с громаднейшими артериями.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Прочувствовать всю глубину профессии шахтера можно только там, под землей. Мы спускаемся на 800 метров вниз.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

Чем интересна шахта? Тем, что каждый день преподносит сюрпризы. То есть спокойная жизнь не для шахтера.

Словам нашего героя подыгрывает даже дорога. Несмотря на маленькую скорость, в узких проходах машину подбрасывает. Рейс, скажем, не для всех, но и лишних людей здесь нет. Стать горным инженером Юрий Тугай решил в старших классов. Вдохновил пример отца — с ним мы вас уже успели познакомить.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

Это символизирует реку времени, наверное, т.е. как вода течет, так и руда течет в этот бункер. Как и река течет 365 дней в году. Может быть и полной, и мелкой, это зависит от коллектива работающих здесь людей.

Но течение в метафорической реке не всегда было спокойным. На шахту Юрий пришел в переломные девяностые. В жернова того времени попадали все.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

То, что было тогда, это была разруха, смена эпох, непонятные отношения между работодателем и коллективом.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Даже, когда был СССР, было трудно. Несовершенство технологий, нехватка кадров, низкая зарплата, техника, которая была спроектирована для работы на угольных шахтах, не на наших. Поэтому проблемы были. Но когда распался СССР, стало еще хуже, потому что потеряли рынки сбыта.

Покорить мировой рынок промышленному гиганту было суждено уже в суверенной стране. На предприятии прошла полная модернизация. Изменились технологии, принципиально вперед шагнула техника. И результат не заставил себя ждать.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

На сегодняшний день у нас существуют такие комплексы, которые могут выдавать по 130-140 тыс. тонн руды в месяц. Это очень большие цифры. В то время, когда я начинал, 100 тыс. для бригады — это была почти недостижимая высота.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Сейчас стал хорошим заработок, интересная работа. По сравнению с оборудованием, на котором начинали работать, это небо и земля. Кто бы мог подумать, что будет век автоматизации, компьютеризации в шахте? Если бы нам кто сказал, что такое будет, мы ответили, что даже писатель фантаст такое не придумает.

Наш путь лежит в низкую лаву. Погружаемся в атмосферу уже на подходе.

Техника, которую раньше приходилось запускать вручную, сегодня на раз отзывается с помощью пульта. Подспорье ощутимое, учитывая и без того нелегкий труд в забое.

На глубоких горизонтах имеет место и глубинная философия. У каждого, конечно, своя, но есть у подземной семьи общий постулат.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

Чувство коллектива, товарищества, дружбы, взаимовыручки. Без этого в шахте никак!

Менялись пейзажи не только под землей, но и на земле. На месте бывших полей росли целые кварталы, а ведь Виктор Иванович помнит те времена, когда в шахтерской столице было всего две улицы. Сегодня Солигорску, городу-саду, как его часто называют, без малого шесть десятков лет. И это не только один из самых молодых, но и один из самых перспективных городов Беларуси.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Так и должно быть. Это значит, что город и калийный комбинат все эти годы развиваются в нужном направлении. Правильная политика строительства жилья и инфраструктуры.

Отец и сын. Два шахтера, два поколения на одном пороге. Каждый из них отдал профессии по пол жизни и ни один ни разу не пожалел о своем выборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Тугай, заместитель главного инженера по производству по третьему калийному горизонту ОАО «Беларуськалий»:

Это работа, которую нужно делать хорошо, ошибок она не прощает.

Виктор Тугай, начальник рудника третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий» (1980-2004 гг.):

Героизм — это высокие слова, но что-то в этом присутствует.