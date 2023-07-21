Ремонт теплосетей в Минске планируют завершить к сентябрю

Новости Беларуси. Тепловые сети Минска готовят к новому осенне-зимнему сезону. О том, как идут работы и будут ли они выполнены в срок, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еженедельно в столице проводят обследования и ремонт теплосетей. 80 % жилфонда к холодам уже готово. Проверено оборудование котельных, испытано около 40 % тепловых сетей, и половина сетей водоснабжения. Что касается энергосистемы, сегодня продолжаются работы по обслуживанию газотурбинного оборудования, ремонту дымовых труб и газоходов, оформляют паспорта. До конца сентября планируется получение всех документов.

Алексей Филанович, начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Основные виды работ уже будут завершены к сентябрю, отдельно планами предусмотрено до 20 сентября. До конца года остальные работы, которые не повлияют на снабжение населения жилищно-коммунальными услугами, будут продолжаться и до конца года будут полностью выполнены.

Подготовка к работе в осенне-зимний период в 2023 году на высоком уровне. В столице уже проверено более 6 000 газифицированных домов. Госэнергогазнадзор контролирует также восстановление поврежденных кабельных линий.