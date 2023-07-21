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23 июля Минский моторный завод отметит 60-летие со дня основания предприятия

21 июля 2023 06:32
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Новости Беларуси. Минский моторный завод за полугодие нарастил продажи почти на треть. Пакет контрактов с новыми потребителями из разных регионов заключен на поставку сотен двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 июля Минский моторный завод отметит 60-летие со дня основания предприятия-1

Перспективные разработки, применяемость двигателей ММЗ, многоуровневое стратегическое партнерство обсудят сегодня, 21 июля, на международной научно-технической конференции. Она приурочена к 60-летию со дня основания, которое Минский моторный – промышленный гигант с многотысячным рабочим коллективом и славной историей развития – отметит в воскресенье, 23 июля.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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