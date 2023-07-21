23 июля Минский моторный завод отметит 60-летие со дня основания предприятия

Новости Беларуси. Минский моторный завод за полугодие нарастил продажи почти на треть. Пакет контрактов с новыми потребителями из разных регионов заключен на поставку сотен двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский моторный завод за полугодие нарастил продажи почти на треть. Пакет контрактов с новыми потребителями из разных регионов заключен на поставку сотен двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективные разработки, применяемость двигателей ММЗ, многоуровневое стратегическое партнерство обсудят сегодня, 21 июля, на международной научно-технической конференции. Она приурочена к 60-летию со дня основания, которое Минский моторный – промышленный гигант с многотысячным рабочим коллективом и славной историей развития – отметит в воскресенье, 23 июля.