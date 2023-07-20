«В Украине пропали 50-60 тысяч детей». И такие случаи были ещё до начала СВО

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим войну идей, контрнаступ киевского режима и что будет после него. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Григорий Азаренок, СТВ:
В Украине пропали 50-60 тысяч украинских детей, которые стали добычей педофилов в США и на Западе. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Андрей Лазуткин, политолог:
Их посчитал, наверное, этот полковник армии?
Григорий Азаренок:
Ну, полковник – должен их посчитать.
Андрей Лазуткин:
Нас учили на юрфаке тоже, как подсчитывать такие вещи. Есть некий процент или там количество доказанных уголовных дел, где есть факты такого рода исчезновений. Что с ними надо сделать? Надо умножить на 10, и вы получите более-менее реальную картину. По каждому преступлению есть еще латентные преступления, которые...
Григорий Азаренок:
Ну там сколько? 15 миллиона выехало, да?
Андрей Лазуткин:
Григорий, вы грубо считаете, если была, допустим, какая-то тысяча фактов пропажи детей, то 10 тысяч – это реальная цифра, потому что не все учитывается, и там же бардак с этим учетом в Украине. Вот поэтому да, абсолютно могут быть реальные цифры, и я думаю, что в мирной стране это происходило. Там же были дела, когда СБУ расследовал даже кражи органов. Когда были целые схемы, правда, они не у детей эти органы забирали, а были легальные каналы продажи взрослыми людьми почек, фрагментов печени, еще чего-то. СБУ задерживало такого рода трансплантологов еще в году 2017-м, когда уже шла АТО, ну вот они этим занимались.
То есть было целое направление в деятельности спецслужбы, которая работала чисто по органам. Это говорит о том, что есть проблема, что эта проблема уже выходит на уровень, когда она не может быть закрыта коррупцией, когда им даже приходится официально с ней бороться и давать такого рода дела в прессу. Поэтому там эти проблемы были до военной операции. Когда начался бардак, хаос, вот это вот валовое отступление из областей, ну, конечно же, там и потерялись кто-то. И я так понимаю, что и взрослые пропадали, не только дети, целые семьи, а кого-то убили из-за машины, у кого-то там забрали деньги, документы, что там сбушники вытворяли в Харьковской области. Это же дела, которые потом СБУ, контрразведка публиковали, поэтому это нам все известно.
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