«В Украине пропали 50-60 тысяч детей». И такие случаи были ещё до начала СВО

Андрей Лазуткин: Нас учили на юрфаке тоже, как подсчитывать такие вещи. Есть некий процент или там количество доказанных уголовных дел, где есть факты такого рода исчезновений. Что с ними надо сделать? Надо умножить на 10, и вы получите более-менее реальную картину. По каждому преступлению есть еще латентные преступления, которые...

Григорий Азаренок:

Ну там сколько? 15 миллиона выехало, да?

Андрей Лазуткин:

Григорий, вы грубо считаете, если была, допустим, какая-то тысяча фактов пропажи детей, то 10 тысяч – это реальная цифра, потому что не все учитывается, и там же бардак с этим учетом в Украине. Вот поэтому да, абсолютно могут быть реальные цифры, и я думаю, что в мирной стране это происходило. Там же были дела, когда СБУ расследовал даже кражи органов. Когда были целые схемы, правда, они не у детей эти органы забирали, а были легальные каналы продажи взрослыми людьми почек, фрагментов печени, еще чего-то. СБУ задерживало такого рода трансплантологов еще в году 2017-м, когда уже шла АТО, ну вот они этим занимались.

То есть было целое направление в деятельности спецслужбы, которая работала чисто по органам. Это говорит о том, что есть проблема, что эта проблема уже выходит на уровень, когда она не может быть закрыта коррупцией, когда им даже приходится официально с ней бороться и давать такого рода дела в прессу. Поэтому там эти проблемы были до военной операции. Когда начался бардак, хаос, вот это вот валовое отступление из областей, ну, конечно же, там и потерялись кто-то. И я так понимаю, что и взрослые пропадали, не только дети, целые семьи, а кого-то убили из-за машины, у кого-то там забрали деньги, документы, что там сбушники вытворяли в Харьковской области. Это же дела, которые потом СБУ, контрразведка публиковали, поэтому это нам все известно.

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