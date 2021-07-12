Ремонт повреждённого моста в Борисове идёт круглосуточно. Когда закончат?

Новости Беларуси. Реконструкция поврежденного моста в Борисове, который соединяет город с микрорайоном Печи, ведется в круглосуточном режиме. Работает спецтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем: на проезжей части путепровода разошлись плиты. После обследования специалисты отметили, что опорные конструкции моста не повреждены и находятся в надлежащем состоянии.

А вот поверхность дороги вздулась из-за экстремально высоких температур и требует восстановления. Было принято решение о реконструкции дорожного полотна.

Лариса Жук, заместитель директора УП «Жилье»:

5 июля этого года специализированная организация СМО № 6 приступила к выполнению работ по поднятию плит и залитию битумной мастикой, что позволит обеспечить проезд по данному путепроводу. Время работы – до 15 суток.