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Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?

12 июля 2021 06:41
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Новости Беларуси. Православная церковь отмечает 12 июля День святых апостолов Петра и Павла. Праздник завершает двухнедельный Петров пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?-1

Священнослужители призывают по возможности посвятить себя духовной жизни. Верующие молятся о здоровье, благополучии, хорошем урожае и помощи в делах.

Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?-4

В древние времена Петров день считался календарной границей года, начиналась подготовка к осени. Есть и ряд других традиций. Любопытно, что запрещалось убирать еду со стола до конца дня. Считалось, что в гости могут прийти ушедшие из жизни родственники, поэтому для них нужно было оставить стол накрытым.

Кстати, среди прочих угощений должны быть блюда из рыбы, поскольку Петр считается покровителем рыбаков.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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