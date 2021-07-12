Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?

В древние времена Петров день считался календарной границей года, начиналась подготовка к осени. Есть и ряд других традиций. Любопытно, что запрещалось убирать еду со стола до конца дня. Считалось, что в гости могут прийти ушедшие из жизни родственники, поэтому для них нужно было оставить стол накрытым.

Кстати, среди прочих угощений должны быть блюда из рыбы, поскольку Петр считается покровителем рыбаков.