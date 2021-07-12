«Личный состав заряжен на выполнение задач». Как белорусские разведчики готовятся к АрМИ-2021?

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают подготовку к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне Чепелево проходят тренировки сборной конкурса «Отличники войсковой разведки». В программе – ведение огня из различных видов оружия, преодоление специализированной полосы препятствий и водной преграды. В 2020 году в этом конкурсе белорусы стали третьими. В этот раз наша команда настроена только на победу.

Сергей Кандратеня, начальник отдела главного управления Генерального штаба:

Был проведен отбор личного состава в оперативных командованиях, а также в силах специальных операций, также подготовка его. Были проведены состязания на лучшую разведывательную группу Вооруженных Сил, по результатам которых личный состав был отобран в сводную команду. Сейчас проводится подготовка в соответствии с программой конкурса, который будет проводиться в Новосибирске. Личный состав заряжен на выполнение задач и будет способен показать лучшие качества разведчиков Вооруженных Сил Республики Беларусь.