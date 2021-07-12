Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лианы обвивают до самых верхушек деревья и «покрывалом» стелются по земле, образуя своеобразные джунгли. Явление для белорусских пейзажей редкое.

Ранее в Беловежской пуще не встречали настолько обширных участков произрастания плюща. Обнаруженное растение служит научным доказательством того, что раньше климат нашей страны был значительно теплее.

Вадим Щука, мастер леса лесоохотничьего хозяйства «Шерешевское»:

В национальном парке есть еще участки, на которых оно произрастает, не менее 10. Но здесь самый большой по площади, который выявили.

Валентина Кравчук, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:

Это единственная во флоре Беловежской пущи, да и Беларуси в целом, вечнозеленая лиана – плющ обыкновенный. Можно назвать ее реликтом третичной эпохи, потому что это вид, который сохранился у нас, в Беловежской пуще, в отдельных островных участках роста. Основной его ареал находится в Европе, а здесь, у нас, остался как в убежище, скажем так.

В Беларуси под охрану плющ обыкновенный взяли в 1964 году.