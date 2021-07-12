Прямой эфир

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща

12 июля 2021 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беловежской пуще ученые обнаружили увитый реликтовым плющом участок леса площадью в полгектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-1

Лианы обвивают до самых верхушек деревья и «покрывалом» стелются по земле, образуя своеобразные джунгли. Явление для белорусских пейзажей редкое.

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-4

Ранее в Беловежской пуще не встречали настолько обширных участков произрастания плюща. Обнаруженное растение служит научным доказательством того, что раньше климат нашей страны был значительно теплее. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-7

Вадим Щука, мастер леса лесоохотничьего хозяйства «Шерешевское»:
В национальном парке есть еще участки, на которых оно произрастает, не менее 10. Но здесь самый большой по площади, который выявили. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-10

Валентина Кравчук, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Это единственная во флоре Беловежской пущи, да и Беларуси в целом, вечнозеленая лиана – плющ обыкновенный. Можно назвать ее реликтом третичной эпохи, потому что это вид, который сохранился у нас, в Беловежской пуще, в отдельных островных участках роста. Основной его ареал находится в Европе, а здесь, у нас, остался как в убежище, скажем так. 

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-13

В Беларуси под охрану плющ обыкновенный взяли в 1964 году.

Единственная вечнозелёная лиана в Беларуси. В Беловежской пуще нашли большие заросли плюща-16

Также растение находится в особом статусе в соседних прибалтийских странах и Польше. Родиной же его произрастания считают субтропики Южной Европы и Северной Африки.

# Беловежская пуща # общество # Вадим Щука # Валентина Кравчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?
12 июля 2021 06:41

Православные отмечают Петров день. Какие обычаи и приметы сложились в честь праздника?

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару
12 июля 2021 06:24

Температура в некоторых районах Беларуси достигнет рекорда. Эти правила помогут вам легче перенести жару

Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске
11 июля 2021 18:27

Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске