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Ремонт подъезда за счет жильцов: кто вправе выбирать цвет стен?

12 февраля 2018 09:45
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На «горячую» линию СТВ поступает множество вопросов и неразрешенных  споров. Помогает разобраться в проблемах юрист Дарина Гулюта. Читайте комментарии.

Александр Петровский, минчанин:
В нашем подъезде ЖЭС проводит ремонт за счет средств жильцов. Мы просили руководство ЖЭС покрасить стены в цвет, который мы бы хотели видеть. Но нас никто не спрашивает. Красят, чем хотят, и, вероятно, из того, что у них есть или осталось. Кто прав в этой ситуации?

Дарина Гулюта, юрист:
До начала текущего ремонта подъезда эксплуатирующая организация проводит собрание жильцов данного подъезда, где до жильцов доносится информация об исполнителях данной услуги, о выборе цвета либо иные характеристики модернизации данного подъезда, а также доводится до потребителя стоимость и цвет оказания данных услуг. Если потребители высказывают свои пожелания о цветовой гамме своего подъезда, исполнителям необходимо ориентироваться на выбор потребителя. В случае если работы по ремонту подъезда будут выполнены некачественно, потребители имеют право требовать безвозмездного устранения недостатков, а также денежную компенсацию морального вреда.

# общество # Защита прав потребителей # Дарина Гулюта

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