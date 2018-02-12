Ремонт подъезда за счет жильцов: кто вправе выбирать цвет стен?

На «горячую» линию СТВ поступает множество вопросов и неразрешенных споров. Помогает разобраться в проблемах юрист Дарина Гулюта. Читайте комментарии.

Александр Петровский, минчанин:

В нашем подъезде ЖЭС проводит ремонт за счет средств жильцов. Мы просили руководство ЖЭС покрасить стены в цвет, который мы бы хотели видеть. Но нас никто не спрашивает. Красят, чем хотят, и, вероятно, из того, что у них есть или осталось. Кто прав в этой ситуации?

Дарина Гулюта, юрист:

До начала текущего ремонта подъезда эксплуатирующая организация проводит собрание жильцов данного подъезда, где до жильцов доносится информация об исполнителях данной услуги, о выборе цвета либо иные характеристики модернизации данного подъезда, а также доводится до потребителя стоимость и цвет оказания данных услуг. Если потребители высказывают свои пожелания о цветовой гамме своего подъезда, исполнителям необходимо ориентироваться на выбор потребителя. В случае если работы по ремонту подъезда будут выполнены некачественно, потребители имеют право требовать безвозмездного устранения недостатков, а также денежную компенсацию морального вреда.