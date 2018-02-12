Разрешается ли чистить обувь спецсредством на лестничной площадке? Комментарий юриста

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает порядка 30 телефонных обращений. Диапазон жалоб и вопросов чрезвычайно широк. Сергей из Минска интересуется, правомерны ли жалобы соседей в его сторону.

Сергей Варивончик, минчанин:

Имею ли я право чистить обувь аэрозолями и кремами в подъезде возле своей квартиры? Соседи жалуются, что у них от запаха моей химии потом голова болит.

Дарина Гулюта, юрист:

Уважаемый Сергей, Вам нужно внимательно изучить инструкцию по использованию данного товара. В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями не допускается причинение вреда Вашим соседям. Поэтому будьте внимательны. В случае если Вашими действиями будет причинен вред Вашим соседям, соседи будут иметь право требовать с Вас возмещение причиненных убытков.