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Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе

11 сентября 2019 14:25
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Новости Беларуси. Рыбалка без ограничений. Новая площадка с безбарьерной средой появится в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе-1

Строят ее рядом с озером агрогородка Заямное. Идеей создать место, комфортное для всех, загорелся местный житель Дмитрий Слуцкий. Сейчас он занимается благоустройством озера.

Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе-4

Вдоль берега построены шесть помостов для рыбалки. Чуть позже их оборудуют трапами для маломобильных посетителей. Создадут и инфраструктуру: установят беседки и скамейки, сделают место для костра. И обеспечат хороший клев.

Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе-7

Дмитрий Слуцкий, арендатор:
Зарыбили водоем. Зарыбили его в марте карпом чешуйчатым, карпом зеркальным и толстолобиком. Более 2,5 тонн сейчас всажено. Планируем еще зарыбить, ведем переговоры насчет сазана и еще какой-нибудь разновидности рыб.

Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе-10

Поймал рыбу – отпусти. Именно такой принцип в основе нового для региона вида рыбалки. Кстати, аналогичных мест в Беларуси пока нет. Идея пришлась по вкусу рыбакам-спортсменам и любителям отдыха на природе.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Дмитрий Слуцкий # Фотофакт

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