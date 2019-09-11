Площадка для рыбалки с безбарьерной средой появится у озера в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Рыбалка без ограничений. Новая площадка с безбарьерной средой появится в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строят ее рядом с озером агрогородка Заямное. Идеей создать место, комфортное для всех, загорелся местный житель Дмитрий Слуцкий. Сейчас он занимается благоустройством озера.

Вдоль берега построены шесть помостов для рыбалки. Чуть позже их оборудуют трапами для маломобильных посетителей. Создадут и инфраструктуру: установят беседки и скамейки, сделают место для костра. И обеспечат хороший клев.

Дмитрий Слуцкий, арендатор:

Зарыбили водоем. Зарыбили его в марте карпом чешуйчатым, карпом зеркальным и толстолобиком. Более 2,5 тонн сейчас всажено. Планируем еще зарыбить, ведем переговоры насчет сазана и еще какой-нибудь разновидности рыб.