Мерзкие – такое определение дал Александр Лукашенко тем, кто хочет переписать историю. На словах они кричат о правах человека, сами же устраивают террористические акты, поддерживают кровавые расправы.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азар е нок, СТВ: В природе западного, подзападного, холуйского мышления абсолютное лицемерие. Безграничное, подлое, холодное, змееподобное. О нем сегодня и поговорим.

Разберем одну новость. Наши, как гениально сказал Батька, мерзкие. Вот вчера, ближе к ночи – про наш стрим с Петром Петровским, где мы обсуждали возвращение в родную гавань жалких либеральчиков из потасканной группки псевдомузыкантов. Цитата. «Два пропагандиста – Григорий Азаренок и Петр Петровский – обсуждали на государственном телеканале СТВ историю с группой «Би-2», участникам которой грозит депортация. Мы бы хотели максимально сократить их диалог, но, кажется, он максимально ярко иллюстрирует такие понятия как «разжигание ненависти», «язык вражды».

И в этот же вечер новость. В США испытали новую казнь. Азотом. На осужденном, который в данном случае предстал еще и подопытным кроликом. Дело проходит в штате Алабама.

Описание. Казнь Кеннета Смита продлилась около 22 минут с момента открытия и закрытия штор в специальном смотровом зале (там такие есть). Часть этого времени Смит оставался в сознании. Около двух минут трясся и корчился в конвульсиях, дергая за ограничители, которыми его тело было привязано к кушетке. После этого 58-летний мужчина начал тяжело дышать. Спустя некоторое время его дыхание затихло.

Знаете, чем это отличается от душегубок Адольфа Гитлера? Тем, что умирали в его душегубках и газовых камерах быстрее. И там не было зрительного зала.