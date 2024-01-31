Азарёнок: они поклоняются самой жестокой нации в мире! Их хозяева – непревзойдённые подлые садисты!
Мерзкие – такое определение дал Александр Лукашенко тем, кто хочет переписать историю. На словах они кричат о правах человека, сами же устраивают террористические акты, поддерживают кровавые расправы.
Григорий Азаренок продолжит тему в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
В природе западного, подзападного, холуйского мышления абсолютное лицемерие. Безграничное, подлое, холодное, змееподобное. О нем сегодня и поговорим.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Разберем одну новость. Наши, как гениально сказал Батька, мерзкие. Вот вчера, ближе к ночи – про наш стрим с Петром Петровским, где мы обсуждали возвращение в родную гавань жалких либеральчиков из потасканной группки псевдомузыкантов. Цитата. «Два пропагандиста – Григорий Азаренок и Петр Петровский – обсуждали на государственном телеканале СТВ историю с группой «Би-2», участникам которой грозит депортация. Мы бы хотели максимально сократить их диалог, но, кажется, он максимально ярко иллюстрирует такие понятия как «разжигание ненависти», «язык вражды».
И в этот же вечер новость. В США испытали новую казнь. Азотом. На осужденном, который в данном случае предстал еще и подопытным кроликом. Дело проходит в штате Алабама.
Описание. Казнь Кеннета Смита продлилась около 22 минут с момента открытия и закрытия штор в специальном смотровом зале (там такие есть). Часть этого времени Смит оставался в сознании. Около двух минут трясся и корчился в конвульсиях, дергая за ограничители, которыми его тело было привязано к кушетке. После этого 58-летний мужчина начал тяжело дышать. Спустя некоторое время его дыхание затихло.
Знаете, чем это отличается от душегубок Адольфа Гитлера? Тем, что умирали в его душегубках и газовых камерах быстрее. И там не было зрительного зала.
Григорий Азаренок:
Об этом написало зиссеровское отродье? Вот эти вот гуманисты, прогрессисты, трясущиеся над «ценностью человеческой жизни», которые стонали от фейкового видео, где парочка змагаров пробежала через строй дубинок, они хоть слово написали? Нет!
Они поклоняются самой жестокой нации в мире. Их хозяева – непревзойденные подлые садисты. В Библии сказано – жестоковыйный народ. У него жестокая выя.
Они единственные в мире применили все виды оружия. Все: химическое, биологическое, ядерное. Только они.
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