В Минске награды получили те, кто внес значительный вклад в жизнь Московского района

Новости Беларуси. Московский район с размахом отмечает 40-летие. 7 апреля в музыкальном театре наградили людей, которые внесли набольший вклад в общую жизнь района. Награждали людей разных профессий: педагогов, врачей, деятелей культуры и рабочих. Подарком жителям Московского района-юбиляра стал праздничный концерт с участием популярных исполнителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Жайлович, глава администрации Московского района:

Сделано очень много. И то, что сделано, на виду, этого не спрячешь. Начать можно с нашей визитной карточки – с проспекта Дзержинского. Не заметить, как он изменился, наверное, невозможно. Продлилось метро, планируется к строительству третья линия. Студенческая деревня – это знаковый и наверняка важный объект для района, но он не единственный, на котором стоит останавливаться.

Основные праздничные мероприятия пройдут 8 апреля. В парке Павлова будет высажена праздничная юбилейная аллея из 40 шаровидных ив.