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Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?

16 марта 2021 12:04
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, результаты капитального ремонта. С такими вопросами обратились жители Полоцка к помощнику Президента – инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

16 марта в райцентре он провел личный прием граждан и прямую телефонную линию.  

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?-1

Проблемы, озвученные представителю Администрации Президента, будут изучать профильные специалисты. Так, уже на контроле жалоба жителей микрорайона Заполотье: более трех лет местные не могут добиться ремонта дороги.

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?-4

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:  
Вопрос не стоит на месте, то есть занимается исполком этим вопросом. В прошлом году отремонтировано уже порядка 17 дворовых территорий. То, что впереди предстоит большая работа, это однозначно ясно. Составлен график и перечень этих дворовых территорий.  

На мой взгляд, решения есть, но, естественно, одновременно все сделать невозможно. Поэтому по некоторым объектам люди должны немного набраться терпения, подождать, и решение тоже будет.  

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?-7

Где на неделе можно будет задать вопросы представителям Администрации Президента?

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?-9

К слову, темы благоустройства и развития инфраструктуры продолжают оставаться самыми обсуждаемыми на подобных встречах. Про капремонт говорили и жители улицы Фрунзе: стены многоэтажки утеплили, но качество работ оставляет желать лучшего.  

Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?-12

Всего на прием к Анатолию Линевичу пришли более 10 человек. Примерно столько же белорусов рассказали о своих проблемах по телефону.  

# Прием граждан # общество # Анатолий Линевич # Фотофакт

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