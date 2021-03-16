Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, капремонт. С какими проблемами жители Полоцка обратились к Анатолию Линевичу?

Новости Беларуси. Ремонт дорог, оплата услуг ЖКХ, результаты капитального ремонта. С такими вопросами обратились жители Полоцка к помощнику Президента – инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы, озвученные представителю Администрации Президента, будут изучать профильные специалисты. Так, уже на контроле жалоба жителей микрорайона Заполотье: более трех лет местные не могут добиться ремонта дороги.

Анатолий Линевич, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Вопрос не стоит на месте, то есть занимается исполком этим вопросом. В прошлом году отремонтировано уже порядка 17 дворовых территорий. То, что впереди предстоит большая работа, это однозначно ясно. Составлен график и перечень этих дворовых территорий.

На мой взгляд, решения есть, но, естественно, одновременно все сделать невозможно. Поэтому по некоторым объектам люди должны немного набраться терпения, подождать, и решение тоже будет.