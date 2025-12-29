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Минское «Динамо» красиво отпраздновало тысячный матч Дмитрия Квартальнова у руля клубов КХЛ

29 декабря 2025 11:59
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Минское «Динамо» красиво отпраздновало тысячный матч Дмитрия Квартальнова у руля клубов КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном домашнем противостоянии года «зубры» не оставили шансов московским одноклубникам. Наши парни полностью владели инициативой и одержали уверенную викторию – 5:3. Дубль оформил Сэм Энас. Также точные броски нанесли Вадим Шипачев, Никита Пышкайло, и Сергей Кузнецов. Данный успех позволил белорусам подняться на высшую строку в таблице. При этом у «Динамо» минимум 2 игры в запасе.

# Хоккей

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