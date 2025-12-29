Нетаньяху хочет убедить Трампа нанести еще один удар по Ирану – WP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с главой Штатов Дональдом Трампом, чтобы добиться от Америки одобрения ударов по иранским объектам ракетной техники или прямого вторжения американских войск. Об этом пишет ТАСС.

Он также намерен настаивать на жесткой позиции по сектору Газа и разоружении ХАМАС перед выводом войск Израиля. По данным СМИ, шансы на успех невелики, так как Трамп стремится избежать эскалации и продвигать мирный план.

Ранее в июне этого года Израиль и Иран провели обмен авиаударами, и к конфликту подключились США, но стороны вскоре договорились о перемирии, которое начало действовать 24 июня.

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