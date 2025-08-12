Ремонт 188 многоквартирных домов запланирован в Минске в 2025 году

В Год благоустройства акцент на обновление столичного жилфонда. В 2025-м в Минске запланирован ремонт 188 многоквартирных домов. Из них 67 объектов уже ввели в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это порядка 400 тыс. квадратных метров. Комплексные работы включают в себя обновление кровель и фасадов, замену инженерных систем, а также оборудования газо- и водоснабжения. Наводят лоск и на дворовых территориях. Особое внимание уделяют реконструкции детских, игровых комплексов, озеленению и замене асфальтового покрытия.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Залогом успеха является на начальном этапе проведение собрания с собственниками, где людям рассказывают непосредственно составляющую проектной документации, говорят о сроках выполнения тех либо иных видов работ. Конечно, для удобства общения с жителями созданы в каждом районе по каждому объекту Viber-чаты, где люди могут оставлять свои обращения, чтобы подрядные организации, строители реагировали оперативнее.

Средняя продолжительность работ составляет от 3 до 6 месяцев. Также в этом году в Минске выполнят капитальный ремонт порядка 10 домов, относящихся к объектам историко-культурной ценности.