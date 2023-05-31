Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров

Новости Беларуси. Предпринимательская деятельность, здравоохранение, СМИ, народное ополчение. Важнейшие законопроекты рассмотрели 31 мая на заседании девятой сессии Палаты представителей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассмотрели в первом чтении и законопроект по вопросам здравоохранения. В центре внимания несколько основных вопросов – подготовка медицинских специалистов, возможности оказания медпомощи на высоком уровне и оценка ее качества.

Фото: сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается блока оценки качества медицинской помощи, уже практически два года система здравоохранения работает над аккредитацией медицинских центров. И сейчас мы вносим изменения, чтобы была возможность выделения финансовых средств для базовых так называемых учреждений, то есть это учреждения базового уровня в более мелких населенных пунктах.