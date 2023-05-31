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Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров

31 мая 2023 11:36
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Новости Беларуси. Предпринимательская деятельность, здравоохранение, СМИ, народное ополчение. Важнейшие законопроекты рассмотрели 31 мая на заседании девятой сессии Палаты представителей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Рассмотрели в первом чтении и законопроект по вопросам здравоохранения. В центре внимания несколько основных вопросов – подготовка медицинских специалистов, возможности оказания медпомощи на высоком уровне и оценка ее качества.  

Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров-1

Фото: сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается блока оценки качества медицинской помощи, уже практически два года система здравоохранения работает над аккредитацией медицинских центров. И сейчас мы вносим изменения, чтобы была возможность выделения финансовых средств для базовых так называемых учреждений, то есть это учреждения базового уровня в более мелких населенных пунктах.  

Макарина-Кибак: почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров-4

На рассмотрение парламентариев сегодня были вынесены законопроекты, касающиеся вопросов предпринимательской деятельности, трудовых отношений, средств массовой информации. В ходе заседания депутаты ратифицировали и международные соглашения. В частности, протокол к соглашению Беларуси и России о региональной безопасности.  

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт

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