На защите своего дома и страны. Закон «О народном ополчении» прошёл первое чтение и одобрен депутатами

Среди документов – закон о народном ополчении. Сегодня он прошел первое чтение и был одобрен депутатами. Главной задачей нового формирования станет помощь территориальным органам внутренних дел в обеспечении военного положения. Анализ современных военных действий говорит о том, что защита государства должна носить всенародный характер, а новый законопроект даст возможность белорусам добровольно принимать участие в вооруженной защите своего дома, родных и близких.

Евгений Зайцев, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В законопроекте прописаны все основные правовые основы, принципы формирования, комплектования отрядов народного ополчения: кто является добровольцем, их социальные права, гарантии и обязанности, а также определены и наделены полномочиями как Президент нашей страны, так и все государственные органы власти. Сегодня законопроект уже практически выверен, рассматривается в первом чтении. И я уверен, что данный законопроект будет принят до окончания сессии.