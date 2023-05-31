Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии посетили с проверкой Витебскую областную клиническую больницу

Новости Беларуси. Рабочие группы по проверке системы здравоохранения продолжают свою работу в регионах. Это поручение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны медицинские учреждения инспектируют представители РНПЦ травматологии и ортопедии.

Так, специалисты ознакомились с работой Витебской областной клинической больницы. Оснащение профильных отделений, в частности реанимации и операционной, уровень оказания помощи, кадровая служба. На контроле – наиболее актуальные вопросы, связанные с деятельностью клиники. К слову, медучреждение многопрофильное. За помощью специалистов сюда приезжают люди со всего региона. Только за 2022 год обратилось более 48 тысяч человек.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

По результатам нашего выезда будет подготовлена аналитическая справка, касающаяся всех аспектов: и кадровых, и материально-технического обеспечения. В том числе для выполнения высокотехнологичных операций. Здесь должны проводиться мероприятия, направленные на повышение материально-технической и образовательной базы как со стороны РНПЦ травматологии, так и со стороны главного управления по здравоохранению.

С проверкой специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии посетят Витебскую больницу скорой медицинской помощи, а также новополоцкое межрайонное отделение.