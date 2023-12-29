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Отечественную вакцину против коронавируса зарегистрировали в Беларуси

29 декабря 2023 10:56
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В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Уже завершились ее клинические испытания, которые длились порядка двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественную вакцину против коронавируса зарегистрировали в Беларуси-1

Ковид – одна из самых страшных пандемий в истории человечества. Сотни миллионов зараженных, среди них около семи миллионов – смертельные случаи. Именно благодаря вакцине удалось практически побороть заболевание. Сейчас у коронавируса уже нет статуса пандемии, однако вирус мутирует и появляются новые штаммы. Против них и будет эффективен препарат, разработанный белорусскими учеными.

Отечественную вакцину против коронавируса зарегистрировали в Беларуси-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными реализован проект по созданию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции – «БелКовидВак».

Клинические испытания вакцины против коронавируса проходили в Гомельском государственном медицинском университете. Массовое ее производство будет развернуто в Витебске.

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко

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