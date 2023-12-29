Отечественную вакцину против коронавируса зарегистрировали в Беларуси

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Уже завершились ее клинические испытания, которые длились порядка двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковид – одна из самых страшных пандемий в истории человечества. Сотни миллионов зараженных, среди них около семи миллионов – смертельные случаи. Именно благодаря вакцине удалось практически побороть заболевание. Сейчас у коронавируса уже нет статуса пандемии, однако вирус мутирует и появляются новые штаммы. Против них и будет эффективен препарат, разработанный белорусскими учеными.