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Депутаты Палаты представителей одобрили необходимый для вступления в ШОС законопроект

29 декабря 2023 13:44
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Проект закона, необходимый для вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, одобрили 29 декабря в Палате представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей одобрили необходимый для вступления в ШОС законопроект-1

Наша страна сотрудничает с ШОС более десятилетия, и чтобы стать полноправным членом «шанхайской семьи», теперь решены практически все условия в плоскости законотворчества. Полноправное участие в этой международной организации откроет перед нами гигантский рынок в страны так называемой дальней дуги, укрепит внешнеполитическое и экономическое положение Беларуси.

Депутаты Палаты представителей одобрили необходимый для вступления в ШОС законопроект-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Между Беларусью и ШОС налажено тесное сотрудничество, обеспечивается взаимная поддержка на международных площадках. Свыше 70 % национального товарооборота приходится на государства – члены этой организации. В процессе углубления взаимодействия с ШОС важную роль играет депутатский корпус. За прошедшие полгода ратифицирован ряд соглашений, необходимых для вступления Беларуси в эту организацию.

Депутаты сегодня также дали добро безвизовым поездкам между Беларусью и Экваториальной Гвинеей для дипломатов. Также ратифицировали соглашение между Беларусью и Султанатом Оман о воздушном сообщении.

# Шанхайская организация сотрудничества # общество

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