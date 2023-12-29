Депутаты Палаты представителей одобрили необходимый для вступления в ШОС законопроект

Проект закона, необходимый для вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, одобрили 29 декабря в Палате представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна сотрудничает с ШОС более десятилетия, и чтобы стать полноправным членом «шанхайской семьи», теперь решены практически все условия в плоскости законотворчества. Полноправное участие в этой международной организации откроет перед нами гигантский рынок в страны так называемой дальней дуги, укрепит внешнеполитическое и экономическое положение Беларуси.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Между Беларусью и ШОС налажено тесное сотрудничество, обеспечивается взаимная поддержка на международных площадках. Свыше 70 % национального товарооборота приходится на государства – члены этой организации. В процессе углубления взаимодействия с ШОС важную роль играет депутатский корпус. За прошедшие полгода ратифицирован ряд соглашений, необходимых для вступления Беларуси в эту организацию.

Депутаты сегодня также дали добро безвизовым поездкам между Беларусью и Экваториальной Гвинеей для дипломатов. Также ратифицировали соглашение между Беларусью и Султанатом Оман о воздушном сообщении.