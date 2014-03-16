Ректор БГУИР Михаил Батура: Можно реализовать себя всегда, получив второе образование

Новости Беларуси. О том, в каком направлении будет развиваться отечественное образование программа «Неделя» на СТВ пообщалась с ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Вуз считается одним из ведущих в стране, образование в нем получают даже американские студенты.

На неделе у Президента обсуждались пути совершенствования системы высшего образования. Как бы вы оценили новые правила приема?



Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Это не новые, это скорректированные на улучшение правила приема. Была проделана просто колоссальная работа, начиная от Министерства образования в первую очередь. Дальше государственная комиссия по контролю за вступительными испытаниями внесла большую роль в работу над обновленными правилами приема. Что было принято решение «да» этим обновленным, я добавляю: улучшенным правилам приема быть. Это означает, что в марте месяце будет подписан указ, ну там даны какие-то поручения на технические доработки, технические чисто доработки, указ, утверждающий правила приема, и они будут действовать в этом году.

У БГУИР, наверное, такой проблемы нет с абитуриентами. Вы стабильно, каждый год набираете необходимое число. Чего нельзя сказать о педагогических специальностях. Там вообще ситуация такая? Год от года становится все хуже и хуже. Как считаете, вот эти обновленные правила, как вы говорите, они помогут как-то устранить этот дисбаланс?



Михаил Батура:

Я думаю, что да. Есть положения в правилах приема, которые будут на это работать. Вы знаете, что еще на это сработает серьезно? Это вот в заключении глава государства дал поручение Совету министров, местным властям подумать о том, как сделать, чтобы с начала учебного года нового резко – такое слово было использовано – резко повысить заработную плату учителей. Это тоже сработает. И так всовокупе с некоторыми положениями правил приема и вот это должно сработать.

Много споров идет по поводу того, насколько централизованное тестирование может определить точный объем знаний ученика. На ваш взгляд, вот какая система здесь наиболее эффективна?



Михаил Батура:

Знаете, вот на этом совещании были затронуты вопросы и составления тестовых заданий. Их нужно совершенствовать. Они работать должны в самом деле на выявление знаний. Вот высказывалось, что не должно быть раздела задач, которые работают на отгадку ответа. Вот таких заданий надо делать минимальное число, а то и вообще убирать. То есть, как в принципе в классике, совершенству нет предела. Надо совершенствовать задания по тестирования, которые бы обеспечивали в самом деле выявление четкое уровня знаний каждого абитуриента. И эта работа над совершенствованием ведется. Если взять начало централизованного тестирования, ну как всегда, начало – самое сложное и теперь – я думаю, что теперь методика усовершенствована, но опять же над ней надо работать и дальше.

У вас же, в ВУЗе внедрена двухступенчатая система вы о каких-то результатах, об эффективности ее можете сказать? Это было правильное решение?

Михаил Батура:

Вот вы очень хороший вопрос задали. Очень много дискуссий по этому поводу было. И уж если вы подвигаете меня на разговор о результатах – рановато. Но первая сессия состоялась, эта идентификация учебного труда состоялась. И успехи учебные первого курса нынешнего, поступившего на вот эту схему «4+2» – лучше, чем по схеме «5+1». Вот можно говорить о первом результате, подтверждающем, правильность нашего выбора.

В этом году БГУИР празднует полувековой юбилей. Ну если вот так можно сказать, к этой дате, к какому уровню пришел вуз, и вообще, удовлетворены вы тем уровнем развития, в котором сейчас он находится? Может быть, есть какие-то горизонты, которых бы вам хотелось достичь в ближайшее время?



Михаил Батура:

Вы знаете, я претендую всегда на то, чтобы меня считали скромным. Ну и в высказываниях в том числе. Но сегодня тут единственный момент в жизни, когда можно от этого чуть-чуть отступить. И вот что меня радует, что к этому юбилею мы, то есть университет, наше университетское сообщество подошли в отличной форме. В хорошей, отличной форме. Судите сами: в 2011 году мы одними из первых учебных заведений страны аттестованы как научная организация. Раньше этого не было. Вот шесть ВУЗов. БГУ – гигант. БНТУ – гигант. Ну и БГУИР, там еще три вуза аттестованы национальной Академией наук и Государственным комитетом по науке и технологиям на статус научной организации. Это большие преференции, возможности. Новый уровень. Дальше – в 2012 году мы получаем премию Правительства в области качества. Это о чем-то говорит. В 2013 году объявляется номинация по республике, Совет министров объявляет, в области высшего образования. И многие вузы претендуют в этой номинации выиграть и попасть на республиканскую доску почета, и оказывается, выбор сделан БГУИР. И нас по решению правительства, а затем это решение утверждается указом Президента, занесены на республиканскую доску почета в номинации «Высшее образование». И, наконец, 27 февраля, в день принятия решения в 1964 году Правительством Белорусской советской социалистической республики о создании Минского радиотехнического института выходит указ – глава государства подписывает указ о присуждении Белорусскому государственному институту информатики и радиоэлектроники почетного государственного знамени Республики Беларусь за особые достижения в области подготовки специалистов, специалистов высшей научной квалификации и социально-культурном развитии. Ну не это ли характеристика формы университета на сегодняшний день?! Я этим горжусь, горжусь за свое университетское сообщество. Сообщество гордится, и мы готовы. Вот мы сегодня находимся вот в этой точке развития своего, готовы идти вперед, развиваясь и совершенствуясь.

А вот помните, у нас в одно время большой популярностью пользовались профессии: экономисты, юристы. И как-то вот так получилось, что мы их выпустили столько, что многие из них не могли устроиться. Как считаете, вот здесь у нас не может похожая ситуация получиться: мы очень много людей выучили, а потом выяснится, что им устроиться негде. IT-специалисты...

Михаил Батура:

То, что вы говорите, имеет место, что есть переизбыток специалистов, допустим в той же экономике и так далее, но сейчас столько возможностей на базе какого-то имеющегося высшего образования получить второе нужное для народного хозяйства и для себя, что эта проблема снимается. Мне кажется, она не столь остра. Как для бездеятельного молодого человека, она будет остра. А вот то, что мы возможностью обеспечили получить на базе имеющегося высшего образования второе высшее образование – это же кстати, мне кажется, и модно, и современно, и нужно. Поэтому безвыходной ситуации здесь нет. Ну да, получился такой перекос. Но можно реализовать себя всегда, получив второе образование.