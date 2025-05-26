В Беларуси 26 мая состоится ЦЭ для 11-классников по предмету на выбор

По всем нормам и правилам. Решающий для абитуриентов этап начинается – 26 мая в Беларуси состоится централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ для выпускников прошлых лет и окончивших колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко.
Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах, а централизованное тестирование – в основные дни в 40 и в дополнительные дни в 6 пунктах. Это количество в сравнении с 2024 годом не изменилось. Особенность нынешней кампании – отсутствие значимых изменений. Сроки проведения испытаний едины. Это сделано, чтобы создать самые благоприятные условия для абитуриентов-2025 и для тех, кто не поступил в предыдущие годы.
Виктор Бурло, заместитель начальника Главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы КГК Беларуси:
В ходе первого этапа проведения централизованных испытаний необходимо очень внимательно отнестись выпускникам школ, которые будут сдавать централизованный экзамен, а также абитуриентам, которые будут сдавать централизованные тестирования, на предмет того, что, придя в пункт централизованного испытания, они должны пройти только с документом, удостоверяющим личность, также пропуском в этот пункт проведения испытаний, а также с собой иметь гелевую или капиллярную ручку черного цвета. Если где-то паспорт затерялся, есть у нас только единственная возможность – получить справку установленного образца об утере паспорта. Никакая ксерокопия, в том числе заверенная нотариально, не подойдет для того, чтобы пропустили пункт проведения централизованного испытания.
В Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы привлечь одаренных и мотивированных ребят для поступления без экзаменов. Льготами при зачислении в вузы могут воспользоваться, в частности, целевики, лицеисты, выпускники Национального детского технопарка. Обеспечить принцип объективности и равного доступа, принимать абитуриентов в ряды студентов исходя из их уровня подготовки и знаний, чтобы не было никаких сомнений в объективности данной работы – на это сферу образования ориентирует Президент.