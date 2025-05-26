В Беларуси 26 мая состоится ЦЭ для 11-классников по предмету на выбор

По всем нормам и правилам. Решающий для абитуриентов этап начинается – 26 мая в Беларуси состоится централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ для выпускников прошлых лет и окончивших колледжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год важную задачу по контролю за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании Президент возлагает на госкомиссию. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко.

Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах, а централизованное тестирование – в основные дни в 40 и в дополнительные дни в 6 пунктах. Это количество в сравнении с 2024 годом не изменилось. Особенность нынешней кампании – отсутствие значимых изменений. Сроки проведения испытаний едины. Это сделано, чтобы создать самые благоприятные условия для абитуриентов-2025 и для тех, кто не поступил в предыдущие годы.