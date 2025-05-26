В честь дня рождения Большого в театре провели открытую репетицию постановки оперы «Орлеанская дева»
Яркое культурное событие. Накануне, в день рождения Большого театра Беларуси, режиссер, народный артист России Георгий Исаакян провел открытую репетицию постановки оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность увидеть внутреннюю кухню театра предоставилась пятидесяти счастливчикам. Их выбрали из множества желающих, которые отправляли свои истории знакомства и любви к Большому.
Алеся Бортич:
В своем письме я рассказала о том, что моя любовь к Большому театру – она взрослая, осознанная. И на сегодняшний день я смотрела практически все главные постановки Большого театра.
Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета:
Для нас всех это очень интересный и очень сложный опыт. И материал очень тяжелый. Поэтому мы все, вот четыре у нас орлеанских девы, мы все работаем каждый день фактически, потому что партия очень большая, очень тяжелая, но сегодня я чувствую такое волнение.
Работа над «Орлеанской девой» стартовала еще в начале театрального сезона и завершит его. Премьерные показы истории про искренность и глубокую веру – 17 и 18 июня.