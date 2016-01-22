Рекордный в 21 веке объем наркотика: 6 тонн кокаина конфисковала полиция Боливии

Новости Боливии. Полиция Боливии конфисковала единовременно 6 тонн кокаина — рекордный в нынешнем столетии объем наркотика, на производстве которого специализируются именно в Андском регионе. Груз везли в Уругвай, откуда ему предстояло отправиться в Кот-Д‘ивуар, а потом — в Голландию или Испанию.

Кокаин замаскировали под сульфат бария, смешав два эти вещества — обмануть полицию, однако, не удалось. Первое место в мире по производству этого наркотика делят Перу и Колумбия, второе занимает Боливия: несмотря на все усилия властей и деятельное участие Соединенных Штатов в борьбе с наркопроизводством, особых успехов здесь достичь не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.